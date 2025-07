SiGMA Euro-Med 2025: il principale evento Gaming & Tech di Malta torna in grande stile

SiGMA Euro-Med 2025 porta l’industria globale dell’iGaming e della tecnologia nel suggestivo Mediterranean Maritime Hub (MMH) di Malta, trasformando l’isola in un centro pulsante di innovazione, networking e crescita del

SiGMA Euro-Med 2025 porta l’industria globale dell’iGaming e della tecnologia nel suggestivo Mediterranean Maritime Hub (MMH) di Malta, trasformando l’isola in un centro pulsante di innovazione, networking e crescita del business. Con oltre 12.000 delegati, 4.500 operatori, 5.500 affiliati e più di 400 relatori esperti, questo è il luogo dove si definisce il futuro del gaming in Europa e nel Mediterraneo.

Ospitato nell’iconico MMH di Malta, SiGMA Euro-Med non è solo un evento—è un’esperienza immersiva ricca di premi prestigiosi nel settore gaming, esposizioni d’impatto, lounge VIP e zone networking esclusive pensate per professionisti di alto livello pronti a fare il salto di qualità.

Perché SiGMA Euro-Med 2025 è imperdibile

– Startup Pitch Competition – Assisti alle migliori startup della regione che si sfidano per attrarre investimenti e ottenere visibilità nel settore.

– Lounge VIP e Zone Networking – Accesso esclusivo a top manager e leader del settore.

– Premi Prestigiosi & Asta di Beneficenza – Celebra l’eccellenza e contribuisci alla comunità.

– Eventi di Networking Coinvolgenti – Tornei, competizioni sportive e cene eleganti per creare connessioni durature.

– Aree Espositive Ampie e Ottimizzate – Oltre 400 espositori e sponsor presentano le ultime innovazioni in ambito gaming e tecnologia.

– Vivi il Meglio di Malta – Clima piacevole di settembre, viste mozzafiato sul Mediterraneo e una cultura ricca che unisce business e piacere.

Il mercato del gaming e dell’iGaming nella regione euro-mediterranea sta registrando una crescita significativa, supportata da un ecosistema dinamico di operatori, affiliati, fornitori e innovatori del settore.

SiGMA Euro-Med 2025 rappresenta un’opportunità strategica per:

– Stabilire contatti con migliaia di operatori, affiliati e fornitori di alto profilo

– Accedere in anteprima a trend emergenti e sviluppi normativi

– Sviluppare partnership mirate per consolidare la presenza nel mercato Euro-Med

– Approfondire insight grazie al contributo di oltre 400 esperti e leader del settore

Malta 2025 – Un Hub Strategico per il Settore Gaming Euro-Mediterraneo

L’edizione 2025 di SiGMA Euro-Med, in programma dal 1° al 3 settembre presso il Mediterranean Maritime Hub di Malta, si configura come un punto di riferimento per l’industria, favorendo la condivisione di conoscenze, l’innovazione tecnologica e la costruzione di sinergie internazionali.

L’evento va oltre il formato congressuale tradizionale, offrendo un ambiente strutturato per il business development, il confronto tra stakeholders e l’esplorazione di nuove opportunità commerciali su scala globale.

