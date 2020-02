SiGMA conferma IAG come Lead Media Partner asiatico per il suo expo a Manila

Il gruppo SiGMA ha annunciato che Inside Asian Gaming (IAG), azienda leader nell’industria asiatica di giochi e media, è stata nominata come Lead Media Partner asiatico di SiGMA Manila, una conferenza che sarà tenuta al SMX Convention Center, a Manila, l’8 e il 9 Giugno 2020.

SiGMA Manila, che coinciderà con l’ICE Asia, fornirà alle aziende locali ed internazionali un percorso per entrare ed espandere le loro operazioni nell’Asia Pacifica, che è momentaneamente la regione più in crescita per quanto riguarda giochi e resort.

In qualità di Lead Media Partner asiatico, IAG lavorerà a stretto contatto con SiGMA per promuovere l’evento attraverso continui i suoi canali di stampa e digital leader del settore e con continui aggiornamenti di notizie, sia prima che durante l’evento.

Inoltre, IAG presiederà la conferenza del primo giorno di SiGMA Manila sul palco principale, Lunedì 8 Giugno, ed una sessione di mezza giornata di uno dei due stage del secondo giorno, Martedì 9 Giugno.

“Mentre il gruppo SiGMA apre nuove strade nei settori iGaming e tecnologici emergenti dell’Asia con il nostro show, siamo lieti di avere il principale gruppo editoriale della regione come nostro Lead Media Partner asiatico – dichiara Eman Pulis, fondatore e CEO del gruppo SiGMA – Inside Gaming Partner sono i partner perfetti per condividere le notizie ed eventi con il nostro crescente pubblico B2B che si sta ritagliando nuove interessanti opportunità nei mercati asiatici”.

Il CEO di IAG Andrew W Scott ha aggiunto: “Negli ultimi sei anni, SiGMA Malta ha dimostrato di essere uno dei più eccezionali eventi di iGaming in Europa, con la reputazione di riunire il mondo dei giochi online ogni anno per uno spettacolo divertente ed altamente produttivo”.

