SiGMA Central Europe si apre con il discorso inaugurale della Presidente del Parlamento Europeo Metsola

L’On. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, On. Antonio Tajani, ha confermato la propria partecipazione a SiGMA Central Europe, in programma a Roma dal 3 al 6 novembre. La Presidente Metsola terrà il discorso inaugurale dell’evento il 4 novembre, seguita da un intervento dell’On. Tajani e del fondatore di SiGMA, Eman Pulis.

Questo evento di rilievo, che si svolge per la prima volta nella storica cornice della città di Roma, riunisce alcune delle voci più influenti e decisive nel campo del governo, delle politiche pubbliche e dell’impegno istituzionale. Tra gli altri relatori di spicco presenti nelle quattro aree tematiche della conferenza figura anche l’On. Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

