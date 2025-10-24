Newsletter

24 Ottobre 2025

SiGMA Central Europe si apre con il discorso inaugurale della Presidente del Parlamento Europeo Metsola

L’On. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, On. Antonio Tajani, ha confermato la propria partecipazione

24 Ottobre 2025

L’On. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, On. Antonio Tajani, ha confermato la propria partecipazione a SiGMA Central Europe, in programma a Roma dal 3 al 6 novembre. La Presidente Metsola terrà il discorso inaugurale dell’evento il 4 novembre, seguita da un intervento dell’On. Tajani e del fondatore di SiGMA, Eman Pulis.

Questo evento di rilievo, che si svolge per la prima volta nella storica cornice della città di Roma, riunisce alcune delle voci più influenti e decisive nel campo del governo, delle politiche pubbliche e dell’impegno istituzionale. Tra gli altri relatori di spicco presenti nelle quattro aree tematiche della conferenza figura anche l’On. Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

