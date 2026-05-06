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SiGMA Asia ottiene il sostegno ufficiale di PAGCOR in vista del ritorno nel 2026

PAGCOR sostiene il SiGMA Asia Summit, come confermato da una lettera ufficiale del presidente e CEO Alejandro H. Tengco. Il summit si terrà presso lo SMX Convention Centre di Pasay

06 Maggio 2026

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PAGCOR sostiene il SiGMA Asia Summit, come confermato da una lettera ufficiale del presidente e CEO Alejandro H. Tengco. Il summit si terrà presso lo SMX Convention Centre di Pasay City dal 31 maggio al 3 giugno 2026.

Grazie a questo endorsement, il governo filippino ha dimostrato fiducia nel SiGMA Asia Summit e nella sua rilevanza rispetto alle tendenze che stanno guidando lo sviluppo dei settori regolamentati del gaming e del FinTech nel Paese. Inoltre, il sostegno di PAGCOR evidenzia l’importanza dell’evento all’interno dei più ampi programmi di sviluppo economico nazionale.

PAGCOR ha sottolineato che il summit offrirà l’opportunità a un’ampia gamma di stakeholder — tra cui governo, operatori, fornitori tecnologici e investitori — di incontrarsi e collaborare. L’evento faciliterà anche la creazione di nuove modalità per promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso partnership strategiche.

Le Filippine hanno registrato una crescita significativa nei settori del gaming regolamentato e della tecnologia finanziaria, grazie a un contesto normativo favorevole e a una crescente adozione digitale. Il SiGMA Asia Summit svolgerà un ruolo chiave nel promuovere la collaborazione, diventando uno spazio in cui compliance, innovazione e sviluppo del business convergono.

Tengco ha ribadito che eventi come SiGMA Asia rafforzano il vantaggio competitivo regionale delle Filippine. Attirando leader globali e innovatori, il summit offrirà ai partecipanti l’opportunità di condividere conoscenze e sviluppare strategie avanzate per affrontare opportunità e vincoli normativi.

PAGCOR ha dimostrato il proprio impegno verso iniziative capaci di generare un impatto socioeconomico misurabile attraverso lo sviluppo di progetti. In qualità di regolatore nazionale del gaming, l’ente supervisiona il settore e le attività correlate tramite normative e linee guida allineate alle priorità governative.

Il summit metterà in evidenza le Filippine come destinazione per investimenti e innovazione, con Manila come centro principale per le attività regionali.

La prima parte dell’evento sarà dedicata al networking, mentre la seconda si concentrerà su insight operativi, creazione di partnership strategiche e aggiornamenti normativi — tre elementi fondamentali per il futuro del gaming e del FinTech. Questi aspetti sono in linea con l’impegno di PAGCOR nello sviluppo di un ecosistema sostenibile basato su innovazione e solidità normativa.

Il sostegno di PAGCOR rafforza la fiducia e la credibilità del summit, incoraggiando la partecipazione di stakeholder locali e internazionali e garantendo il rispetto delle normative. L’organizzazione ha dichiarato che collaborerà strettamente con SiGMA Asia e i suoi partner per ottenere risultati concreti per il settore.

Con l’avvicinarsi dell’evento, il SiGMA Asia Summit avrà un ruolo importante nel rafforzare la regolamentazione del business nelle Filippine. La combinazione di esperti, investimenti e tecnologie innovative a Manila porterà benefici duraturi al Paese, contribuendo all’obiettivo di diventare uno dei leader asiatici nelle industrie digitali regolamentate.

L’endorsement offre ai delegati una maggiore sicurezza sull’allineamento del summit con gli obiettivi strategici nazionali, aprendo la strada al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Paese. Con il supporto dei regolatori e la partecipazione di tutti i settori, il summit genererà un coinvolgimento significativo in tutte le verticali dell’industria.

 

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