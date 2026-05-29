SiGMA Asia 2026 torna a Manila: quattro giorni dedicati a gaming, AI, blockchain e innovazione

Il summit SiGMA Asia terrà il suo prossimo evento presso il Mall of Asia Complex dal 31 maggio al 3 giugno 2026. La conferenza si svolgerà nell’arco di quattro giorni e coinvolgerà importanti protagonisti dei settori gaming, tecnologia, associazioni, intelligenza artificiale, pagamenti e blockchain. L’evento si terrà presso lo SMX Convention Center del Mall of Asia. Sarà presente un’area espositiva molto vivace con numerosi eventi di networking e intrattenimento, tra cui conferenze, tornei di poker, incontri VIP, cerimonie di premiazione e afterparty ufficiali.

Il summit ruota attorno a tre location principali:

SMX Convention Centre Manila

Conrad Manila

City of Dreams Manila

Poiché queste sedi sono relativamente vicine tra loro, i delegati potranno spostarsi facilmente tra conferenze, tornei di poker, ricevimenti ed eventi di networking senza perdere ore nel traffico cittadino.

Lo SMX Convention Centre Manila sarà la sede principale di SiGMA Asia 2026. Ospiterà l’area espositiva, i palchi delle conferenze, lo startup village e la networking lounge per i partecipanti. Lo SMX si trova all’interno del complesso del Mall of Asia ed è circondato da numerosi servizi, tra cui ristoranti, caffetterie, negozi e hotel, rendendolo uno dei distretti business più accessibili di Metro Manila.

Il Conrad Manila ospiterà diversi eventi chiave durante la settimana, inclusi i SiGMA Awards, ricevimenti di benvenuto, occasioni di networking ed esperienze dedicate ai possessori di ticket Platinum. Il City of Dreams Manila ospiterà invece il SiGMA Poker Tour, che si svolgerà parallelamente agli altri eventi del summit.

Uno dei vantaggi della struttura organizzativa di Manila è che tutto si trova molto vicino, consentendo ai delegati di passare facilmente dalle sessioni della conferenza alle cene, dagli incontri di networking ai tornei di poker.

Uno degli errori più comuni dei partecipanti alla prima esperienza è arrivare solo nei giorni dell’expo. Alla conferenza SiGMA Asia, invece, ci saranno molte opportunità di networking già prima dell’apertura ufficiale dell’esposizione. La celebrazione ufficiale pre-evento presso Uma Nota, il 31 maggio, riunirà tutti i delegati prima dell’inizio ufficiale del summit. DJ Soda sarà l’headliner della serata e alcune aree VIP saranno riservate a partecipanti selezionati. Questo creerà un’atmosfera più rilassata, ideale per stringere nuove conoscenze prima che l’agenda degli eventi si riempia completamente.

La scena poker conquista Manila

Il SiGMA Poker Tour è diventato una delle principali attrazioni di SiGMA Asia, attirando sia giocatori professionisti sia delegati del settore interessati a fare networking in un contesto diverso. Con un montepremi garantito di 20 milioni di PHP, uno dei più alti mai associati a un evento SiGMA Poker Tour, la serie di tornei dovrebbe attirare una forte partecipazione internazionale durante tutta la settimana.

La serie prenderà il via con eventi satellite, tra cui tornei turbo, bounty, freeroll e diverse flight del Main Event, per poi culminare con la fase finale ospitata al City of Dreams Manila. Oltre all’aspetto competitivo, questi appuntamenti rappresentano anche un’importante occasione di networking informale, favorendo la creazione di nuove connessioni tra professionisti e delegati del settore.

Il momento clou arriverà il 4 giugno con il tavolo finale del Main Event, che decreterà il campione di Manila. La giornata conclusiva ospiterà inoltre la finale dell’Hendon Mob Championship, il Last Chance Turbo e l’esclusivo ATFX Highroller Invitational.

Cosa aspettarsi dall’expo

L’esposizione SiGMA Asia aprirà ufficialmente il 2 giugno presso lo SMX Convention Centre, riunendo aziende provenienti dai settori gaming e tecnologie emergenti.

I delegati potranno incontrare:

provider di gaming

fornitori di sportsbook

società di pagamenti

piattaforme di affiliazione

aziende blockchain

startup AI

brand esports

All’interno dell’expo, lo Startup Village sarà l’area più grande e attirerà investitori e operatori interessati a scoprire prodotti innovativi e creare nuove partnership.

Oltre all’area espositiva, il programma delle conferenze si svolgerà sui palchi SiGMA e AIBC. I temi trattati includeranno tecnologie AI per il gaming, strategie di player retention, crescita dell’affiliate marketing in Asia, nuove giurisdizioni asiatiche del gambling, ecosistema blockchain e innovazioni sviluppate dalle startup.

Le sessioni che dovrebbero attirare il maggior numero di partecipanti saranno quelle dedicate alle soluzioni gaming basate sull’intelligenza artificiale, alle opportunità di affiliate marketing in Asia e alle integrazioni Web3 per le piattaforme di gaming. Anche le due competizioni live dedicate alle startup, AIBC Pitch e SiGMA Pitch, sono attese tra gli eventi più seguiti del secondo giorno di conferenza.

Esperienze premium durante la settimana del summit

Diversi eventi collaterali saranno riservati ai delegati Platinum e agli ospiti, offrendo opportunità di networking più mirate lontano dalla frenesia dell’expo.

Tra le esperienze più esclusive spicca il SiGMA Nexus Elite Golf Tour presso il Club Intramuros Golf Course. Limitato a soli 40 ospiti di livello C, l’evento combina golf, hospitality premium e networking executive in una delle location più particolari di Manila. I partecipanti dovranno indossare abbigliamento da golf, inclusa obbligatoriamente una polo bianca.

La crociera nella Manila Bay offrirà un’altra esperienza premium: i delegati Platinum saliranno a bordo di uno yacht di lusso per una crociera di due ore con cena di cinque portate e drink inclusi prima dell’inizio ufficiale del programma conferenziale.

Durante tutto il summit, anche la Platinum VIP Lounge all’interno dello SMX Convention Centre diventerà una delle aree di networking più preziose, soprattutto durante gli aperitivi pomeridiani frequentati da operatori, affiliati e investitori.

I SiGMA Awards

I SiGMA Awards restano uno dei momenti più importanti della settimana del summit. Ospitati presso la Forbes Ballroom del Conrad Manila, celebrano aziende e professionisti che stanno lasciando il segno nei settori gaming, tecnologia e affiliazione.

La serata includerà una cena di gala, un ricevimento networking, intrattenimento, un’asta benefica — con opere d’arte esposte durante la preregistrazione dei delegati — e la cerimonia di premiazione, riunendo sotto lo stesso tetto molti dei nomi più riconoscibili del settore.

È richiesto un abbigliamento formale, con completi eleganti e abiti da sera. L’ingresso sarà limitato ai possessori di ticket Platinum, sponsor e ospiti con posto acquistato, rendendo l’evento uno dei più esclusivi del summit.

Dopo giorni intensi tra conferenze, meeting e sessioni di networking, il summit si concluderà con il SiGMA Party ufficiale presso il BSK Manila. L’edizione 2026 porterà in scena il tema “Manila After Dark: 2088”, un concept che unirà atmosfere futuristiche e nightlife urbana attraverso installazioni LED immersive, estetica urban ispirata all’hip-hop e spettacoli ad alta energia.

La line-up musicale accompagnerà gli ospiti fino a tarda notte, con DJ Yulia in console dalle 22:00 all’1:30, seguita da DJ John Odin dall’1:30 alle 4:00. Tra performance live, ospiti internazionali e momenti di intrattenimento esclusivi, il party finale offrirà ai delegati un’ultima occasione per fare networking e celebrare la chiusura del summit prima di lasciare Manila.

Per molti partecipanti, infatti, alcune delle connessioni e conversazioni più significative della settimana nascono proprio durante gli eventi serali, in un contesto più informale e rilassato rispetto alle sale conferenze.

Rimani connesso con SiGMA Match

Scaricando l’applicazione SiGMA Match prima dell’arrivo a Manila, i delegati potranno sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte da SiGMA Asia. L’app consente di programmare meeting in anticipo, consultare la mappa interattiva dell’evento, creare un’agenda personalizzata e connettersi con espositori, affiliati, operatori e investitori prima dell’inizio del summit. I partecipanti riceveranno inoltre aggiornamenti in tempo reale sui trasporti pubblici, annunci degli speaker e nuove opportunità di networking direttamente tramite l’app.

Perché il Platinum fa la differenza

Sebbene tutti i possessori di ticket abbiano accesso all’expo e alle conferenze, il ticket Platinum consente di vivere l’esperienza completa di SiGMA Asia. I delegati Platinum avranno accesso alle lounge VIP, agli eventi networking premium, alla crociera in yacht e ai SiGMA Awards.

L’upgrade al Platinum può migliorare significativamente l’esperienza del summit per tutti coloro che puntano a sviluppare partnership strategiche, business development e networking di alto livello.

Con migliaia di delegati attesi dai settori gaming, blockchain, AI, pagamenti e affiliazione, SiGMA Asia 2026 si prepara a essere una delle edizioni più grandi di sempre. Dall’expo allo SMX Convention Centre ai tavoli da poker del City of Dreams Manila, il summit offrirà quattro giorni in cui business, networking e intrattenimento si uniranno nel cuore di Manila.

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