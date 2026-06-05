SIGMA Asia 2026, Manila si conferma capitale del gaming regolamentato

Nemmeno le piogge sporadiche degli ultimi giorni hanno attenuato il clima dell’evento a Manila. Giunta alla quarta edizione, la conferenza consolida un percorso di crescita costruito nel tempo, nonostante le difficoltà iniziali.

Le origini del progetto non sono state semplici. In vista del lancio inaugurale di SiGMA Asia nel 2020, il primo evento fuori da Malta, tutto era pronto negli uffici appena avviati. L’arrivo della pandemia ha però interrotto il settore degli eventi, imponendo una revisione dei piani.

Il ritorno è avvenuto nel 2023, con un nuovo approccio e l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato asiatico. L’evento ha rappresentato un punto di connessione tra operatori dell’Est e dell’Ovest, in una fase di ripartenza per il settore.

Nel 2026, le Filippine si confermano tra le giurisdizioni di riferimento del comparto, grazie a un’elevata partecipazione, un significativo potenziale economico e un quadro normativo orientato al gioco regolamentato. La sede di Manila si inserisce in questo contesto come uno dei poli più attivi della regione.

Secondo le stime, SiGMA Asia 2026 ha accolto circa 7.800 delegati internazionali nel corso dei giorni dell’evento, con previsioni di crescita fino a circa 12.000 partecipanti per l’edizione successiva.

L’evento ha incluso numerose attività di networking e incontri informali. Dopo la serata di apertura del 31 maggio, il programma è proseguito con una serie di iniziative dedicate ai partecipanti. Le operazioni di accredito si sono svolte presso il Conrad Hotel, mentre l’area espositiva è stata allestita al SMX Convention Centre.

Tra le attività riservate ai partecipanti platinum, il SiGMA Nexus Elite Golf Tour si è svolto al Club Intramuros, combinando momenti sportivi e occasioni di networking in un contesto storico e paesaggistico.

È stata inoltre organizzata una crociera nella baia di Manila come alternativa più informale alle attività competitive.

La prima giornata si è conclusa con una cerimonia di premiazione presso il Conrad Hotel, durante la quale si è svolta anche un’asta di beneficenza a favore della SiGMA Foundation, con una raccolta pari a 17.000 euro. Nel corso della serata sono stati assegnati riconoscimenti a figure del settore e organizzate attività collaterali come quiz e estrazioni.

In parallelo all’evento principale si è svolta una tappa del SiGMA Poker Tour, ospitata al City of Dreams dal 30 maggio al 4 giugno. L’evento ha previsto un montepremi complessivo garantito di 20 milioni di pesos. È previsto il ritorno del tour a settembre con una nuova tappa internazionale.

La prima giornata della conferenza si è aperta con una cerimonia di benvenuto e diversi interventi istituzionali, tra cui quelli del CEO di PAGCOR Alejandro Tengco e della vice speaker Maria Rachel Arenas.

Tengco ha sottolineato che la vera misura del settore non è solo la sua crescita, ma la capacità di garantire un gioco regolamentato, responsabile e utile alle comunità. Ha aggiunto che eventi come SiGMA sono fondamentali perché permettono a regolatori, operatori e stakeholder di affrontare insieme le sfide del settore.

La deputata Arenas ha invece evidenziato il ruolo trasformativo dell’innovazione, in particolare dell’intelligenza artificiale, affermando che la domanda non è più se cambierà la società, ma come guideremo questo cambiamento.

Più tardi, oltre 40 ambasciatori e consoli hanno partecipato a una celebrazione del Malta Day organizzata dall’ambasciata maltese nelle Filippine.

Durante l’evento si è svolta anche la Global Gaming Awards Asia-Pacific 2026. Il fondatore di SiGMA Eman Pulis ha ribadito la missione dell’organizzazione di promuovere il gioco regolamentato a livello globale.

L’evento si è concluso con la tradizionale festa finale a Manila, ospitata al BSK Manila e animata da DJ e cultura urbana locale. Tra luci al neon, musica e nightlife, SiGMA ha chiuso un’altra edizione di successo.

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