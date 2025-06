SiGMA Asia 2025 prende il via a Manila

SiGMA Asia 2025 è ufficialmente in corso, con un vivace mix di immersione culturale, networking ad alta energia e intrattenimento di livello mondiale. Le giornate pre-conferenza del 1° e 2 giugno hanno offerto ai delegati attività significative e opportunità sociali.

Dal 1° al 4 giugno, il summit di quest’anno dovrebbe attrarre oltre 20.000 delegati, più di 350 relatori e oltre 450 sponsor ed espositori, stabilendo fermamente le Filippine come una potenza per l’innovazione, la regolamentazione e la conclusione di accordi nel settore globale dei giochi.

SiGMA Asia 2025 riunisce un gruppo eterogeneo e potente di stakeholder, tra cui regolatori, operatori, affiliati, start-up, investitori e innovatori tecnologici. Con le Filippine che svolgono un ruolo centrale nell’infrastruttura di gioco e nell’evoluzione normativa del sud-est asiatico, questo vertice rappresenta una riunione strategica e tempestiva. Offre non solo il networking di alto livello, ma una rara opportunità per misurare la temperatura regionale sull’integrazione blockchain, strumenti AI, framework di protezione dei giocatori e la rapida crescita dei giochi online e delle scommesse sportive verticali.

Il primo giorno si è aperto con una cerimonia ufficiale di taglio del nastro guidata da S.E. Mr. John Busuttil, insieme a Emily Micallef, CEO di SiGMA Group e Neil Shih, Direttore di SiGMA Asia. La loro presenza sottolinea la forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e gli stakeholder privati nel settore del gioco d’azzardo filippino.

Il discorso di apertura “Dalle banche alle scommesse: all’interno della mente di un hacker”, pronunciato da Phuong Nguyen, fondatore del gruppo ECQ, imposta il tono con uno sguardo audace alle minacce alla sicurezza informatica negli ecosistemi di scommesse digitali. I partecipanti avranno un’idea di prima mano su come vengono sfruttati gli angoli ciechi della sicurezza e su cosa devono fare gli operatori per rimanere in testa.

Più avanti nella prima giornata, si è tenuto l’attesissimo panel “Asia: il gigante dormiente dei videogiochi” sarà al centro del dibattito. Gli oratori, tra cui Ivan Kurochkin e Christopher Rodil, hanno analizzato i complessi patchwork di regolamentazione, le sfide della localizzazione e il potenziale non sfruttato del pubblico digitale nativo asiatico.

Un momento significativo è stata la sessione intitolata “Mappatura dell’ecosistema blockchain delle Filippine”, una tavola rotonda che esplora come politica, infrastruttura tecnologica e ambizioni Web3 stanno convergendo nel panorama locale. Le voci del settore come Chezka Gonzales e Donald Patrick Lim si occuperanno delle attuali barriere all’adozione e di ciò che è necessario per posizionare le Filippine come hub blockchain competitivo in Asia.

L’imprenditorialità prende il sopravvento con il SiGMA Startup Pitch, dove le imprese in fase iniziale si contendono l’esposizione, i finanziamenti e le partnership. Giudicato da importanti investitori e dirigenti, tra cui Carla Maree Vella, il pitch è un trampolino di lancio per la prossima generazione di giochi e fintech disruptors.

