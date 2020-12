SiGMA annuncia le date per il SiGMA Europe, si terà dal 13 al 15 aprile 2021

SiGMA Europe, che avrebbe dovuto svolgersi a Malta dal 16 al 18 febbraio, aprirà le porte a metà aprile, dal 13 al 15. Il cambio di date segue l’approvazione da parte dell’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari per il Regno Unito per iniziare a somministrare il primo vaccino al mondo clinicamente approvato all’inizio di dicembre. I delegati del Regno Unito costituiscono uno dei più grandi gruppi che partecipano all’evento tenuto in Europa dal SiGMA Group.

“Il rilascio anticipato del vaccino Pfizer BioNTech ci fa sperare che un senso di normalità riprenda ora entro i prossimi quattro mesi. La nostra recente esposizione virtuale è stata un enorme successo, ma speriamo ora di continuare a costruire queste relazioni di persona mentre ci lanciamo in quello che sembra destinato ad essere un anno molto eccitante”, ha affermato Eman Pulis, fondatore di SiGMA Group. Il Ministro dell’Economia di Malta, Silvio Schembri, ha recentemente espresso la sua fiducia che l’economia maltese non solo rimarrà a galla, ma registrerà una crescita il prossimo anno.

PressGiochi