SIGMA Americas: vinci alla grande con Endorphina

Dal 22 al 24 settembre si terrà l’evento digitale più significativo nel mercato latinoamericano: SiGMA Americas! Riunirà i relatori più eccezionali del settore per discutere gli argomenti più caldi in quella regione. Oltre al versatile programma di conferenze, ci sarà un segmento di intrattenimento. E, naturalmente, i veri professionisti nel portare endorfine alle persone saranno responsabili di questo: Endorphina, il noto fornitore di giochi di slot di Praga.

I rappresentanti di Endorphina hanno condiviso alcuni dettagli sull’intrattenimento stesso. Quindi, poiché portare un po ‘di eccitazione è la fonte più brillante di endorfine, ci saranno alcuni concorsi con premi in denaro reale per tutti i delegati di SiGMA Americas. Per ottenere ciò, i partecipanti devono andare alla pagina dedicata, registrarsi , divertirsi giocando ai grandi giochi di Endorphina e richiedere il loro premio in denaro. Ogni giorno del summit nella Entertainment Lounge, ci sarà un nuovo gioco dal portfolio del provider e una nuova possibilità di vincere DENARO!

Per ravvivare la stagione, SiGMA Americas è sicuramente un evento da non perdere. I partecipanti possono aspettarsi niente di meno che una manciata di nuove intuizioni informative da importanti relatori. Ci sarà anche la possibilità di vincere e portare a casa dei soldi veri dal fornitore alla moda Endorphina!

