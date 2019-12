Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 19 dicembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell’ordine del giorno.

Tra i temi inseriti nell’odg, anche la mozione dei consiglieri del gruppo Lega Fulvia Nardi, in merito all’adozione di misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.

