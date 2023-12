Siena: ADM al Convegno sul gioco d’azzardo all’Università

Si è svolto venerdì scorso il Convegno “Il gioco d’azzardo: una prospettiva multidisciplinare”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena e patrocinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Lo scopo dell’evento è stato quello di esaminare scientificamente e in una prospettiva multidisciplinare, i principali profili legati al disturbo del gioco d’azzardo, da quelli prettamente individuali, di carattere psichiatrico e psicologico, a quelli antropologici e sociali fino a quelli giuridici.

In tale contesto è intervenuto il Dirigente dell’Ufficio Controlli Giochi di ADM, Luca Turchi, il quale, dopo aver illustrato le normative di regolamentazione del gioco pubblico in Italia dal 1948 alla recente Legge di delega fiscale, ha esposto le attività che l’Agenzia svolge per assicurare il contrasto alle illegalità e irregolarità nel mondo del gioco, individuando e denunciando gli illeciti amministrativi e penali maggiormente presenti nel settore.

Inoltre, presso il Presidio Mattioli dell’Ateneo senese è stato allestito un desk informativo, presso il quale i funzionari ADM hanno potuto far conoscere le molteplici attività istituzionali svolte dall’Agenzia, con particolare riferimento alla materia dei giochi pubblici. ADM, attraverso puntuali e costanti controlli, assicura la tutela del giocatore, contrasta l’infiltrazione di fenomeni illeciti e garantisce la tutela dei minori.

PressGiochi