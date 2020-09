Sicilia: riaperto termine per la presentazione degli emendamenti al ddl sul gioco

Slitta alla prossima settimana, per esigenze dell’Aula del consiglio della Regione Sicilia, la discussione del ddl recante ‘Norma per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo 215-387-450°’ con relatore Margherita La Rocca Ruvolo.

L’Aula ha quindi accordato di riaprire il termine per gli emendamenti al disegno di legge sui disturbi per gioco d’azzardo, per consentire il deposito di nuove proposte di modifica, come richiesto dal consigliere De Luca.

PressGiochi