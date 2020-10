Sicilia. Attiva Sicilia: “Importante avere una legge che tenga il gioco lontano dai soggetti vulnerabili”

“Il gioco d’azzardo per alcuni diventa una patologia a tutti gli effetti – affermano i deputati di Attiva Sicilia – Una piaga che affligge tantissime famiglie siciliane la cui situazione è ancora peggiore in questo grave momento di difficoltà. Ecco perché è stato importante dotarsi di una legge che possa arginare il fenomeno, tenendolo lontano dalle persone che maggiormente rischiano di cadere nel baratro del gioco senza riuscire a fermarsi”.

La legge, frutto del lavoro della VI Commissione dell’Assemblea regionale della Sicilia approvata questa settimana, unisce diversi ddl tra cui quello a firma dei deputati di Attiva Sicilia Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Elena Pagana, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi.

In particolare, le proposte di Attiva Sicilia hanno puntato sull’inserimento in legge del divieto di aprire nuove sale da gioco e di installare nuovi apparecchi nelle vicinanze di luoghi sensibili come scuole, ospedali, cimiteri, caserme, impianti sportivi e luoghi di culto. In particolare, la distanza da questi luoghi dovrà essere almeno 300 metri per i comuni sotto i 50 mila abitanti e 500 metri per quelli sopra i 50 mila abitanti. Previsto, inoltre, l’istituzione di un osservatorio regionale per il monitoraggio del fenomeno e la creazione di un numero verde regionale al quale affidarsi per le richieste di aiuto. Infine, gli esercenti dovranno munirsi di materiale informativo sui rischi del gioco d’azzardo e sulla possibilità di assistenza alle persone.

