Si valutano ‘alternative strategiche’ per le divisioni gaming e digital di IGT, che fanno gola ad Apollo

Sembrerebbe che le unità gaming di International Game Technology facciano gola al colosso di private equity Apollo Global. Secondo gli analisti del settore, Apollo potrebbe prendere in considerazione un’offerta per

Sembrerebbe che le unità gaming di International Game Technology facciano gola al colosso di private equity Apollo Global. Secondo gli analisti del settore, Apollo potrebbe prendere in considerazione un’offerta per le attività di gioco di IGT.

Secondo quanto riporta Bloomberg, il fondo potrebbe procedere all’acquisto delle unità di gioco tradizionali e online di IGT. Si prevede che l’offerta di Apollo abbia un valore tra 4 e 5 miliardi di dollari, il che comprenderebbe l’acquisizione del business delle unità Gaming di IGT, compreso il debito associato.

Come avevamo scritto su PressGiochi MAG di luglio, nel secondo trimestre, il consiglio di IGT ha avviato una revisione strategica dell’attività. Ad inizio giugno il CdA ha infatti annunciato di essere in fase di valutazione di potenziali alternative strategiche, che potrebbero comportare la vendita delle sue unità Global Gaming e PlayDigital, al fine di “sbloccare l’intero valore del portafoglio di IGT”.

Dal 2020, la governance di IGT si è impegnata a ridurre il debito a lungo termine della società ristrutturando l’azienda per enfatizzare i verticali di gioco redditizi. Come passo verso la riduzione del debito nel 2020, IGT ha trasferito le sue attività su Lottomatica a Gamenet Italia, sostenuta da Apollo, per 1 miliardo di dollari. Ad aprile Lottomatica è stata quotata alla Borsa di Milano, valutata 2,5 miliardi di euro.

Va segnalato che le attività di Global Gaming e PlayDigital di IGT registrano ricavi in costante aumento. I recenti risultati commerciali del secondo trimestre hanno rivelato che la sua unità di gioco ha registrato ricavi per 373 milioni di dollari, segnando un aumento del 13% su base annua. Al contrario, l’unità digitale ha registrato un aumento dei ricavi del 38%, per un totale di 59 milioni di dollari.

Nel primo trimestre 2023 le due divisioni registravano rispettivamente una crescita del 17,2% e del 17%.

Numeri che in caso di acquisizione, potrebbero permettere ad Apollo di registrare utili ancora più alti.

Per il momento le ipotesi sul tavolo sono ancora tutte aperte: vendita, fusione o spin-off, chissà se il futuro per IGT si prospetta rivolto esclusivamente alle lotterie?

E’ ancora presto per dirlo…

PressGiochi