Si conclude BiS SiGMA Americas: tra le aziende italiane ad esporre anche Ne Games

Si è conclusa oggi, ieri 10 aprile, l’edizione 2025 di BiS SiGMA Americas, andata in scena al Transamerica Expo Center di San Paolo (SP). L’evento, il primo organizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo sulle scommesse in Brasile, ha rappresentato un punto di svolta per il settore iGaming nel paese, consolidando la sua centralità nello scenario latinoamericano.

La fiera ha ribadito il proprio ruolo di piattaforma strategica per l’incontro tra operatori, fornitori, investitori e istituzioni, offrendo spazi dedicati all’innovazione, al dialogo e allo sviluppo di nuove opportunità commerciali. L’edizione 2025 ha registrato un’elevata affluenza e un significativo interesse da parte dei principali attori del comparto, sia nazionali che internazionali.

Tra le aziende italiane presenti alla manifestazione, NE Games ha partecipato come espositore, con Mongibello Tech Platform Provider. Lo stand ha visto la partecipazione di Luca Terrabusi di Nazionale Elettronica e di Alen Sutic, Chief Commercial Officer Online, a testimonianza dell’interesse strategico dell’azienda verso il mercato latinoamericano. NE Games ha inoltre confermato il proprio impegno nello sviluppo del business nell’area, con particolare attenzione ai mercati di Messico, Paraguay e Brasile, dove sono attualmente in corso importanti progetti di espansione.

Tra i temi di maggiore interesse della manifestazione, si è distinto il dibattito sul futuro della regolamentazione del gioco fisico, con particolare attenzione alla possibile legalizzazione dei casinò, attualmente in discussione presso il Senato brasiliano. Questa prospettiva, se realizzata, potrebbe aprire nuovi scenari per il settore e rafforzare ulteriormente il posizionamento della fiera, che ambisce a diventare un punto di riferimento anche per il mercato dei casinò terrestri.

La manifestazione ha visto anche una forte partecipazione istituzionale, con la presenza di figure chiave come Regis Dudena, Segretario per i Premi e le Scommesse del Ministero delle Finanze; Irajá Silvestre, Senatore e relatore del disegno di legge sulla legalizzazione dei casinò; Giovanni Rocco Neto, Segretario per le Scommesse Sportive e lo Sviluppo Economico nello Sport; e Newton Cardoso Jr., Deputato federale di Minas Gerais.

Con un bilancio ampiamente positivo e lo sguardo già rivolto alle sfide del prossimo anno, BiS SiGMA Americas si conferma un evento imprescindibile per chi opera o intende investire nel settore del gaming in Brasile e nell’intera regione.

PressGiochi