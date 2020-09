Si arricchisce ancora l’offerta del palinsesto complementare ippico di Sisal Matchpoint. Nuovi ippodromi inglesi, australiani e neozelandesi: l’offerta è la più ampia sul mercato

Si allarga ancora l’offerta ippica di Sisal Matchpoint che, dopo il lancio del palinsesto complementare sia sul canale online che su quello retail, arricchisce ancora di più la sua offerta grazie alla partnership con Vermantia. Alle oltre 100 corse giornaliere dagli ippodromi di tutto il mondo già presenti in palinsesto, dalla fine di agosto si sono aggiunte le gare di nuovi ippodromi inglesi, dal primo settembre è possibile divertirsi anche con le gare australiane e, per finire, nei prossimi giorni arriveranno a completare il menù le corse degli ippodromi neozelandesi. Novità che rendono quella di Sisal l’offerta più ampia su tutto il mercato ippico italiano, con centinaia di corse a disposizione di tutti gli appassionati ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Nei negozi della rete Matchpoint inoltre, sarà possibile seguire il più grande spettacolo delle gare ippiche internazionali su un nuovo canale – che si aggiunge ai 3 già presenti – da oggi ancora più coinvolgente: le corse e le quote sono mostrate con un layout del tutto innovativo, le immagini sono realizzate con una regia professionale e le quote vengono presentate nei preamboli delle corse, in una modalità che ricorda da vicino quella delle scommesse virtuali. Sono poi sempre a disposizione dei clienti gli strumenti digitali di supporto con informazioni, statistiche e risultati da consultare e nuove schermate con quote aggiornate in tempo reale.

“Il palinsesto complementare ippico è un fiore all’occhiello per Sisal Matchpoint e ha ormai raggiunto un buon numero di punti vendita della rete nazionale” commenta Massimo Temperelli Managing Director Betting di Sisal- “Siamo molto soddisfatti per il gradimento che stanno raccogliendo le nostre nuove proposte di ippica, le corse internazionali in particolare hanno conquistato la platea degli appassionati, come dimostra la raccolta che è in crescita di giorno in giorno. Nei prossimi giorni arriveranno anche le corse degli ippodromi neozelandesi a completare un’offerta mai vista finora in Italia, siamo orgogliosi di essere i primi a mettere a disposizione degli appassionati di ippica un’offerta così ricca e coinvolgente”.

PressGiochi