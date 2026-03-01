Si aprono i giochi per la riforma della rete terrestre: il nuovo numero di PressGiochi MAG è online

Annunci del Governo, dichiarazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rumors provenienti dai corridoi della Conferenza Unificata lasciano intendere che ci stiamo avvicinando rapidamente all’attuazione del riordino del gioco

Annunci del Governo, dichiarazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rumors provenienti dai corridoi della Conferenza Unificata lasciano intendere che ci stiamo avvicinando rapidamente all’attuazione del riordino del gioco fisico, la seconda e ultima puntata di quell’opera di riforma promessa nel 2023 dalla Delega Fiscale. Le prossime settimane saranno decisive per vedere se dall’Esecutivo ci sarà coraggio e volontà per firmare questo decreto che arriverebbe a ridosso della scadenza prevista per l’attuazione della delega stessa.

E intanto la filiera è impegnata in un complesso processo di adeguamento regolatorio. I concessionari che hanno ottenuto una concessione per l’offerta di giochi a distanza stanno affrontando un articolato set di adempimenti tecnici e organizzativi necessari per l’entrata a regime, tanto che l’ADM ha ritenuto necessaria una proroga tecnica fino al 13 novembre 2026 per consentire agli operatori di garantire un allineamento pienamente conforme ai requisiti normativi e ai principi di compliance.

Permangono, inoltre, nodi interpretativi rilevanti: dal perimetro operativo dei punti vendita ricarica ai limiti di ricarica, fino alla disciplina e alle modalità di istituzione dell’Albo. Si tratta di profili che incidono direttamente sull’assetto distributivo e sui modelli organizzativi degli operatori.

Nel nuovo assetto del mercato italiano del gioco, segnato da una regolamentazione più stringente e da una crescente integrazione tra rete fisica e canale digitale, il tema dei pagamenti elettronici assume un ruolo sempre più centrale.

Ne parliamo dettagliatamente nel numero da oggi online e presto in distribuzione. A questo si aggiungono i temi connessi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC), identificazione certa dell’utente e monitoraggio delle operazioni, in un quadro che richiede investimenti tecnologici e procedure interne sempre più sofisticate.

Rilevante anche il tema dell’autoesclusione, che ha recentemente visto il potenziamento degli strumenti di tutela del giocatore. L’efficacia di tali misure presuppone un sistema informativo chiaro e completo, in grado di garantire all’utente piena consapevolezza delle implicazioni – temporali e operative – connesse alla scelta di autoescludersi.

Mentre il mercato procede nell’adeguamento e l’Esecutivo valuta le soluzioni più idonee per il riordino della rete terrestre, le Regioni continuano a esercitare un ruolo attivo. In alcuni territori si riapre il confronto sull’applicazione del cosiddetto “distanziometro” dai luoghi sensibili, con possibili ricadute sull’assetto territoriale dell’offerta.

Anche questa edizione affronta molti altri temi di attualità, tra analisi normative, interviste e focus di mercato, offrendo una panoramica completa su un comparto che sta attraversando una fase di profonda trasformazione.

