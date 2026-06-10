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Sezione As.tro GADS: ottenuta la proroga degli audit al 31 luglio. Al centro della riunione giochi di abilità, tracciabilità e AGCOM

Si è svolta lunedì 8 giugno la riunione della Sezione As.Tro-GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), dedicata all’aggiornamento sui principali dossier regolatori e operativi che interessano il comparto del gioco

10 Giugno 2026

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Si è svolta lunedì 8 giugno la riunione della Sezione As.Tro-GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), dedicata all’aggiornamento sui principali dossier regolatori e operativi che interessano il comparto del gioco a distanza.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi della tracciabilità dei flussi finanziari e della disciplina dei PVR, dello stato di avanzamento dello schema di decreto sui giochi di abilità e delle attività svolte dalla Sezione nell’ambito del tavolo tecnico dedicato alle linee guida AGCOM.

In tale ultimo contesto, un aggiornamento specifico è stato dedicato alle linee guida AGCOM e all’audizione tenutasi il 5 giugno scorso, alla quale la Sezione As.Tro GADS ha partecipato depositando un documento tecnico unitario. Nel corso della riunione sono stati illustrati i principali temi affrontati con l’Autorità, con particolare riferimento alla comunicazione sul gioco legale, alla revisione delle linee guida del 2019 e alle iniziative in materia di contrasto al gioco illegale.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alle novità in tema di audit relativi al primo semestre 2026. Nel corso della riunione è stato comunicato, infatti, che ADM ha accolto positivamente la richiesta formulata da As.Tro di differire il termine previsto per il completamento delle attività di auditing disponendo una proroga fino al 31 luglio 2026. Si tratta di un risultato particolarmente significativo per il comparto, che consentirà agli operatori di completare le attività richieste in un quadro organizzativo più sostenibile e coerente con l’eccezionale concentrazione di adempimenti che sta interessando il settore in questa fase.

Nel corso della riunione è stato inoltre fatto il punto sulle attività dei tavoli tecnici della Sezione e sulle prossime iniziative associative, che riguarderanno, tra gli altri temi, le prossime scadenze per gli adeguamenti tecnici, il contratto di conto di gioco e i conti intestati a persone giuridiche per attività di test.

I tavoli tecnici proseguiranno parallelamente il lavoro già avviato, continuando a monitorare gli sviluppi dei principali dossier aperti e a elaborare contributi e proposte a supporto dell’attività istituzionale dell’Associazione e del confronto con le Autorità competenti.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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