Serie B: ultima chiamata per i playoff e la salvezza

Si alza il sipario sull’ultima giornata della regular season di Serie B 2024/2025: oggi, martedì 13 maggio, il destino di promozioni dirette, playoff e salvezza si decide tutto in contemporanea. Quote aperte, adrenalina altissima e sorprese ancora possibili.

Tra le sfide più delicate della giornata spicca Palermo – Carrarese, crocevia fondamentale per la zona playoff. I rosanero, sospinti dal pubblico del Barbera, puntano a chiudere al 5° posto per garantirsi un accoppiamento favorevole nella post season. Dall’altra parte, la Carrarese, già salva, potrebbe giocare rovinare i piani ai siciliani. I rosanero sono favoriti con il segno 1 quotato a 1.64, mentre la vittoria della Carrarese è proposta a 5.00. Il pareggio si attesta a 3.80. L’Over 2,5 si gioca a 1.75, l’Under a 1.96; Goal a 1.77, No Goal a 1.94.

Mantova – Catanzaro mette di fronte due squadre con obiettivi opposti in questa ultima giornata. Il Mantova, già salvo, gioca senza pressioni ma con la voglia di chiudere bene davanti ai propri tifosi. Il Catanzaro, invece, ha bisogno di vincere per restare agganciato alla corsa al 5° posto e garantirsi un miglior piazzamento playoff. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Mantova favorito con il segno 1 a 2.40, mentre il successo del Catanzaro è bancato con il 2 a 3.15. Il pareggio è quotato a 2.95. L’Over 2,5 si gioca a 1.82, l’Under a 1.88; Goal a 1.61, No Goal a 2.18.

Juve Stabia – Sampdoria è uno degli scontri più caldi della giornata: in palio ci sono playoff e salvezza. I padroni di casa cercano tre punti per entrare nella top 5, mentre la Sampdoria è con l’acqua alla gola e deve vincere per evitare i playout o, peggio, la retrocessione diretta. La vittoria della Sampdoria è quotata con il segno 2 a 2.25, mentre la vittoria degli stabiesi è proposta a 3.40. Il pareggio si attesta a 2.95. L’Over 2,5 si gioca a 2.16, l’Under a 1.62; Goal a 1.86, No Goal a 1.84.

Spezia – Cosenza è una partita fondamentale per gli spezzini che cercheranno di blindare il 3° posto in classifica. Il Cosenza ormai retrocesso, proverà a regalarsi un’ultima gioia prima di affrontare la Serie C. Per questo match i bookies di Betsson vedono lo Spezia favorito con il segno 1 a 1.38, mentre il successo del Cosenza è bancato con il 2 a 7.40. Il pareggio è quotato a 4.70. L’Over 2,5 si gioca a 1.70, l’Under a 2.04; Goal a 1.96, No Goal a 1.75.

Cittadella – Salernitana è un vero spareggio salvezza, con entrambe le squadre obbligate a vincere per evitare la retrocessione. Il Cittadella, reduce da un periodo difficile, si affida al fattore campo per strappare gli ultimi punti utili. La Salernitana, con maggiore qualità individuale, dovrà però gestire la pressione altissima di una gara da ultima spiaggia. Per questo match la Salernitana è favorita con il segno 2 a 2.50, mentre il successo del Cittadella è bancato con l’1 a 2.90. Il pareggio è quotato a 3.00. L’Over 2,5 si gioca a 1.96, l’Under a 1.76; Goal a 1.71, No Goal a 2.02.

Brescia – Reggiana è una sfida cruciale per le rondinelle, che devono vincere per evitare la retrocessione diretta o i playout. Al Rigamonti si prevede un match intenso, con il Brescia obbligato a dare il massimo davanti ai propri tifosi. Il Brescia è favorito con il segno 1 quotato a 1.42, mentre la vittoria della Reggiana è proposta a 7.20. Il pareggio si attesta a 4.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.96, l’Under a 1.75; Goal a 2.24, No Goal a 1.58.

Modena – Cesena è una partita decisiva in chiave playoff per il Cesena, che ha bisogno di vincere per mantenere vive le speranze di accedere ai playoff. Con la classifica serrata, ogni punto è fondamentale, e una vittoria potrebbe permettere ai bianconeri di consolidare la propria posizione. Il Modena, pur avendo meno pressione, cercherà comunque di dare il massimo per chiudere la stagione positivamente. Il Cesena è favorito con il segno 2 quotato a 2.00, mentre la vittoria del Modena è proposta a 3.75. Il pareggio si attesta a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 1.85, l’Under a 1.86; Goal a 1.70, No Goal a 2.04.

Sudtirol – Bari è una partita di riscatto per i pugliesi dopo la cocente sconfitta patita in casa del Cittadella nell’ultimo turno. Il Sudtirol, invece, forte dell’ultimo pareggio ottenuto in casa del già promosso Pisa, cercherà la vittoria davanti al proprio pubblico proprio per superare i pugliesi e agguantare il nono posto in classifica. I bookies di Betsson vedono il Bari favorito con il segno 2 a 1.95, mentre il successo del Sudtirol è bancato con l’1 a 3.75. Il pareggio è quotato a 3.40. L’Over 2,5 si gioca a 2.02, l’Under a 1.72; Goal a 1.86, No Goal a 1.84.

Partita fondamentale per le ultime speranze di salvezza dei ciociari è Sassuolo – Frosinone. Il Frosinone deve necessariamente ottenere la vittoria per raggiungere la salvezza. Il Sassuolo, dal canto suo, ormai ampiamente ottenuta la vittoria del campionato cercherà di regalarsi un’ultima vittoria in casa per coronare un anno da sogno. Il Frosinone è favorito con il segno 2 quotato a 2.15, mentre la vittoria in casa del Sassuolo è proposta a 3.40. Il pareggio si attesta a 3.20. L’Over 2,5 e l’Under si giocano a 1.85; Goal a 1.68, No Goal a 2.05.

Infine, Pisa – Cremonese, partita fondamentale per i grigiorossi che cercano l’aggancio al terzo posto ai danni dello Spezia. I lombardi cercheranno la vittoria in casa del Pisa sfruttando la già matematica promozione in serie A dei toscani. Il Pisa, dopo l’ultimo pareggio interno con il Sudtirol cercherà di regalare ai tifosi la vittoria in casa. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Cremonese favorita con il segno 2 a 2.05, mentre il successo del Pisa è bancato a 3.30. Il pareggio è quotato a 3.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.72, l’Under a 2.00; Goal a 1.64, No Goal a 2.13.

