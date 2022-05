Serie B. Monza e Pisa si giocano l’ultimo posto per salire in A

La finale dei playoff di Serie B, comunque finisca, emetterà un verdetto storico. Monza e Pisa si giocano, tra domani e domenica, l’ultimo posto utile per salire in Serie A. Se per i brianzoli si tratterebbe della prima storica promozione, per i pisani sarebbe un ritorno nei piani altissimi del calcio italiano a distanza di 32 anni. L’ultimo atto del campionato di Serie B si presenta in grande equilibrio anche se per la sfida di andata gli esperti Sisal vedono favorito il Monza a 2,00 contro il 4,00 del Pisa mentre si scende fino a 3,25 per il pareggio. La formazione di Stroppa è leggermente in vantaggio anche per la promozione in quota a 1,80 mentre quella dei toscani si gioca a 2,00. Pisa e Monza si ritrovano in finale a distanza di 15 anni quado in palio c’era l’approdo in Serie B: allora ebbe la meglio la formazione nerazzurra al termine di due partite combattutissime. Domani sera all’U-Power Stadium è probabile che nessuna delle due chiuda con la porta imbattuta tanto che il Goal è offerto a 1,85. In questa stagione entrambe le sfide sono terminate 2-1 in favore del Pisa: lo stesso risultato esatto, domani, si gioca a 14,50 mentre per quello del Monza si scende fino a 9,25. In questa ottica anche un Ribaltone a 8,25 non è da escludere.

In una finale tutti sognano di essere protagonisti: i padroni di casa si affidano al danese Christian Gytkjaer, 11 reti in stagione di cui due nei playoff, che nella seconda parte dell’anno ha trascinato il Monza. Il numero 9 biancorosso primo marcatore della sfida è in quota a 5,75. Il Pisa spera che Ernesto Torregrossa, acquisto fondamentale nel mercato invernale, trovi la prima rete nei playoff proprio nella serata più importante. Il gol del bomber siciliano è offerto a 3,75.

