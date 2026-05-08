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Serie A. Vietato sbagliare (ancora) per il Milan: su Sisal.it rossoneri favoriti con l’Atalanta

Vittorie anche per Juventus e Roma

08 Maggio 2026

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Archiviato il discorso scudetto, la 36esima di Serie A è animata principalmente dalla lotta per qualificarsi alla prossima Champions League: a 3 giornate dalla fine, i fari sono puntati su Milan, Juventus, Roma e Como, in ballo per gli ultimi due posti disponibili. I rossoneri attraversano un periodo di crisi, con una sola vittoria nelle ultime cinque, che fa traballare la certezza Champions. La squadra di Allegri, ora terza, deve guardarsi le spalle dalla Juventus, che si è portata a soli due punti di distanza, e dalla Roma, a tre lunghezze. La gara con l’Atalanta in programma a San Siro diventa dunque cruciale per il Milan, che si troverà di fronte una Dea a secco di vittorie da quattro partite, che si gioca l’ultima chance di raggiungere il sesto posto. Il Milan non ha vinto nessuna delle ultime cinque sfide con l’Atalanta ma, per gli esperti di Sisal, stavolta dovrebbe trovare il successo, proposto a 2,10 contro il 3,60 dei nerazzurri e il 3,25 del pareggio. La crisi del Milan è soprattutto di gol: gli attaccanti rossoneri sono rimasti a secco in cinque delle ultime sette partite di campionato e, dato ancora più preoccupante, hanno segnato solo 4 reti dal 15 marzo. Forse è per questo che Allegri potrebbe decidere di schierare dal 1° minuto, al posto di Leao, Gimenez, candidato al gol a 2,50 con Pulisic che potrebbe incidere con una rete o un assist, a 1,80. Palladino dovrebbe affidarsi a Scamacca dall’inizio, a 3,50, in coppia con Raspadori, a 4,00, supportati da De Ketelaere, il cui gol alla sua ex squadra è a 4,50.

La scalata Champions della Juventus fa tappa a Lecce, impegnata a non retrocedere. I bianconeri sono reduci dal mezzo passo falso con il Verona nello scorso turno, vietato quindi sbagliare per gli uomini di Spalletti a cui gli esperti Sisal danno piena fiducia, con la vittoria a 1,45 contro il 7,00 dei padroni di casa e il 4,50 del pareggio. Tornato al gol con il Verona, Dusan Vlahovic è il primo indiziato alla marcatura, con la seconda rete consecutiva a. 1,80. Anche per la Roma l’imperativo è portare a casa i tre punti e, nella trasferta a Parma, ha ottime chance: il successo giallorosso è infatti a 1,50, si sale a 6,50 per la vittoria dei gialloblù, il pareggio è a 4,25. La cavalcata europea della Roma porta la firma di Malen, basti pensare che su 52 gol dei capitolini, 28 sono arrivati dopo l’esordio dell’olandese, la cui rete al Tardini è a 2,00. Trasferta anche per il Como, nettamente favorito a 1,38 contro un già retrocesso Verona, a 8,50. Con lo scudetto sul petto, l’Inter va all’Olimpico contro la Lazio, sfida che è l’antipasto della finale di Coppa Italia: nerazzurri avanti a 1,85 contro il 4,50 dei biancocelesti.

 

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