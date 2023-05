Serie A, uno Stadium infuocato attende la cruciale sfida Juventus-Milan: su StarCasinò Bet Rafael Leao primo marcatore è quotato a 8,50

Il No Gol in Inter-Atalanta è dato a 2,18 mentre l’Over 4,5 in Fiorentina-Roma paga 7,75.

180 minuti per definire gli ultimi verdetti: dopo l’archiviazione della finale di Coppa Italia, con la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, nel weekend va in scena il trentasettesimo e penultimo turno del campionato di Serie A 2022/23. Il programma prevede ben tre big match: Fiorentina-Roma, Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Si pronostica un’accesa lotta per accaparrarsi gli ultimi punti a disposizione e lo spettacolo non si farà attendere, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Domani alle ore 18:00 la Fiorentina ospita al Franchi la Roma, per una sfida tra due squadre che la settimana prossima dovranno affrontare le rispettive finali delle competizioni europee. Negli ultimi sette scontri diretti tra queste due formazioni in Serie A si contano ben sei vittorie giallorosse e una sola viola: dal 2019/20 la squadra toscana è quella contro cui i capitolini hanno ottenuto più successi nel massimo campionato italiano. Riusciranno i gigliati a invertire questo trend? La vittoria della Fiorentina è data a 2,20, quella della Roma a 3,45 mentre il pareggio è quotato 3,40.

Poco dopo, alle ore 20:45, sul prato del Meazza di Milano va in scena il derby lombardo tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta. I meneghini, reduci dalla vittoria in finale di Coppa Italia, cercheranno di ottenere i tre punti per mantenersi saldamente ancorati al terzo posto che vale la partecipazione alla prossima Champions League. I bergamaschi, invece, necessitano di un successo per avvicinarsi il più possibile al quarto posto occupato dal Milan. Nelle ultime due partite casalinghe in Serie A gli uomini di Inzaghi hanno segnato sette gol, tanti quanti nelle precedenti otto gare interne di campionato. L’Over 4,5 è quotato 4,80, la vittoria dell’Inter è data a 1,90, quella dell’Atalanta a 4,05 mentre il pareggio è fissato a 3,80.

Domenica alla stessa ora lo Stadium di Torino sarà il teatro di una delle sfide più classiche della nostra Serie A: Juventus-Milan. La gara di andata ha visto imporsi i rossoneri per 2-0 e, in caso di successo, potrebbero vincere entrambe le partite stagionali di Serie A contro i bianconeri per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91. L’ultima vittoria della Vecchia Signora in campionato contro il Diavolo risale al 6 gennaio 2021 (3-1 a San Siro sotto la gestione Andrea Pirlo): da allora i meneghini sono rimasti imbattuti in tutte le successive quattro sfide di Serie A, grazie a due successi e due pareggi. La Juventus è data a 2,37, il Milan a 3,05 mentre il pareggio è fissato a 3,35.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 26 maggio:

3,60 SAMPDORIA, 3,80 pareggio, 2,00 SASSUOLO CALCIO

Sabato 27 maggio:

2,47 SPEZIA CALCIO, 3,30 pareggio, 3,15 TORINO

2,70 US SALERNITANA, 3,45 pareggio, 2,65 UDINESE

2,20 FIORENTINA, 3,40 pareggio, 3,45 ROMA

1,90 INTER, 3,80 pareggio, 4,05 ATALANTA

Domenica 28 maggio:

1,73 HELLAS VERONA, 3,80 pareggio, 4,80 EMPOLI FC

2,50 AC MONZA, 3,20 pareggio, 2,95 LECCE

3,35 BOLOGNA FC, 3,35 pareggio, 2,23 NAPOLI

1,24 LAZIO, 6,30 pareggio, 11,50 CREMONESE

2,37 JUVENTUS, 3,35 pareggio, 3,05 MILAN

PressGiochi