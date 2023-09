Serie A, un derby al sapore di Inter: quote e scommettitori puntano sull’«1»

Nerazzurri avanti a 2,12 per la sfida di domani pomeriggio, con il Milan a inseguire a 3,46. Il 44% delle preferenze è andato sulla squadra di Inzaghi, per il gol Lautaro meglio di Giroud. Allo Stadium, la Juventus è favorita sulla Lazio, la rivincita del Napoli con il Genoa vale 1,65.

Entrambe a punteggio pieno, con i migliori attacchi del campionato e con i due centravanti più in forma del momento in rosa. Si avvicina con i migliori auspici di spettacolo il derby tra Inter e Milan in programma domani pomeriggio a San Siro. A quattro mesi dalla doppia vittoria nelle semifinali di Champions, sono ancora i nerazzurri a partire favoriti: un altro successo è offerto a 2,12 su Planetwin365, con il 44% degli scommettitori che ha puntato sul segno «1». Proprio un anno fa fu però il Milan ad avere la meglio nel 3-2 firmato Leao e Giroud, e il colpo rossonero stavolta pagherebbe 3,46 (al 27% delle scelte), mentre per il pareggio è a 3,45 (29%). La sfida in campo sarà innanzitutto tra Lautaro e Giroud, rispettivamente a 5 e 4 gol già realizzati, ma con l’argentino ancora prima scelta nelle scommesse sui marcatori. La sua rete stavolta è data a 2,75, mentre il francese – che ha smaltito il problema alla caviglia – insegue a 3,25. Altro protagonista atteso è Leao, in quota a 3,75, e dopo la doppietta in Nazionale in tabellone spunta anche Frattesi, a 6,00. I betting analyst non escludono qualche scintilla, con l’intervento del Var dato a 3,40, mentre in zona cartellini i più a rischio risultano Dumfries e Krunic, entrambi a 3,10.

Occhio infine ai rigori, con un penalty nel corso dell’incontro a 2,63. Pure la corsa scudetto, intanto, è diventata un testa a testa tra le due milanesi: dopo le prime tre giornate la squadra di Inzaghi si conferma favorita, a 2,70, con Pioli a inseguire a 3,00.

Sarà un sabato da batticuore anche per la Juventus, alle prese con le vicende extra campo degli ultimi giorni e attesa alla sfida contro la Lazio. Gli analisti Planetwin365 danno comunque fiducia ad Allegri, forte dei 7 punti in classifica, e offrono l’«1» allo Stadium in netto vantaggio a 1,90. Il blitz di Sarri dopo l’impresa a Napoli vale 4,35, con il segno «X» a 3,40; scelte decise anche sul versante degli scommettitori, che in una giocata su due hanno scelto la Juventus, mentre i biancocelesti si sono fermati al 22% delle preferenze. Sono finiti tutte in Over 2,5 gli ultimi tre incroci di campionato, ma stavolta le quote protendono per una partita con massimo due reti complessive e danno l’Under a 1,72 (per l’Over si sale a 2,00). Vlahovic e Chiesa salgono ancora in primo piano nelle quote sui gol, dove sono offerti rispettivamente a 2,75 e 3,75, mentre dall’altra parte del campo è Luis Alberto a rubare la scena dopo un grande inizio di stagione. Lo spagnolo a segno pagherebbe 6,50, mentre il suo assist è a 3,85. Occhi puntati anche su capitan Immobile, a 3,25.

A chiudere la giornata di anticipi della Serie A sarà il Napoli, chiamato a riscattare il ko con la Lazio in casa del Genoa. I precedenti sorridono agli azzurri, vincitori di quattro degli ultimi cinque confronti diretti e avanti a 1,65 su Planetwin365. A caccia dei primi punti davanti al suo pubblico, la squadra di Gilardino parte a 5,15 per un «1» dal sapore di impresa, mentre il pari è un obiettivo a 4,00. Pochi dubbi sulla tendenza-gol della partita, visti i cinque Over 2,5 consecutivi messi insieme nei testa a testa più recenti: un’altra partita da almeno tre reti complessive vale 1,70, così come il Goal. A proposito di gol, Retegui proverà a dare filo da torcere a Osimhen, come sempre candidato numero uno sul tabellone dei marcatori: il nigeriano apre la lista a 1,95, l’attaccante rossoblù va all’assalto a 3,85. Accanto ai due attori protagonisti si fanno avanti Kvaratskhelia (2,95) e Raspadori (3,45) per il Napoli, mentre tra i padroni di casa spuntano Malinovskyi (6,50) e Gudmundsson (5,50).

Domenica sarà invece il turno della Roma (1,42) a caccia della prima vittoria della stagione contro l’Empoli (8,05), mentre al Franchi antra in scena il testa a testa tra Fiorentina (2,50) e Atalanta (2,77).

PressGiochi