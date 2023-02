Serie A, tutti i riflettori sul Derby della Mole

Dopo l’intensa settimana di coppe europee che ha sorriso alle italiane, domani tornano in campo le squadre di Serie A per la ventiquattresima giornata di campionato. Due i big match

Dopo l’intensa settimana di coppe europee che ha sorriso alle italiane, domani tornano in campo le squadre di Serie A per la ventiquattresima giornata di campionato. Due i big match in programma nel turno: il derby lombardo tra Milan e Atalanta e il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Si prospetta un weekend di Serie A all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan ospita a San Siro l’Atalanta, con i nerazzurri in cerca di punti importanti per mantenersi agganciati al treno coppe europee. I rossoneri sono imbattuti contro i bergamaschi da ben quattro gare (tre vittorie e un pareggio), compresa l’ultima sfida giocata a Milano il 15 maggio 2022, decisiva per la conquista dello scudetto della scorsa stagione. Inoltre, gli uomini di Pioli hanno vinto per 1-0 le ultime quattro partite giocate tra tutte le competizioni e non fanno meglio da febbraio 2018. Il Milan è favorito per la vittoria, con quota fissata a 2,22, mentre l’Atalanta è data a 3,30 e il pareggio a 3,40.

Il turno di Serie A si chiude martedì sera alle 20:45 con il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Da quando i bianconeri hanno iniziato a giocare nello Juventus Stadium nel 2012, il Toro non è riuscito a strappare più di un punto in trasferta. Dopo la penalizzazione inflitta alla Vecchia Signora, le due formazioni distano una sola lunghezza in classifica: in caso di vittoria i granata sorpasserebbero la squadra allenata da Allegri. Su StarCasinò Bet la vittoria del Torino è il risultato meno atteso, con la quota fissata a 4,70, mentre il successo della Juventus è dato a 1,80 e il pareggio a 3,55.

Le quote nel dettaglio:

Sabato 25 febbraio:

6,40 EMPOLI, 4,70 pareggio, 1,50 NAPOLI

2,60 LECCE, 3,20 pareggio, 2,95 SASSUOLO CALCIO

Domenica 26 febbraio:

4,85 BOLOGNA FC, 3,70 pareggio, 1,75 INTER

3,40 US SALERNITANA, 3,35 pareggio, 2,17 AC MONZA

1,66 UDINESE, 3,90 pareggio, 5,20 SPEZIA CALCIO

2,22 MILAN, 3,40 pareggio, 3,30 ATALANTA

Lunedì 27 febbraio:

3,20 HELLAS VERONA, 3,25 pareggio, 2,33 FIORENTINA

1,46 LAZIO, 4,40 pareggio, 7,25 SAMPDORIA

Martedì 28 febbraio:

5,00 CREMONESE, 3,55 pareggio, 1,75 ROMA

1,80 JUVENTUS, 3,55 pareggio, 4,70 TORINO

