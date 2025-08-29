Newsletter

29 Agosto 2025 - 19:33

Press Giochi

Serie A. Tudor, contro il Genoa, si affida alla storia e a David

La Fiorentina, vincente a 2,40 su Sisal.it, cerca tre punti con il Torino

29 Agosto 2025

La Serie A è pronta a disputare la seconda giornata prima della canonica pausa per le nazionali. Il calendario presenta sfide molto interessanti ma forse gli occhi di tutti saranno su Marassi dove il Genoa ospita la Juventus. I liguri giocano la seconda sfida consecutiva tra le mura amiche e cercano la prima vittoria stagionale contro i bianconeri, reduci dal successo contro il Parma all’esordio. Gli esperti Sisal vedono la Juventus ampiamente favorita a 1,85 rispetto al 4,75 del Genoa con il pareggio offerto a 3,25.

Tudor si affida ai suoi ragazzi ma, anche, alla storia visto che i torinesi hanno perso solo una sfida, con il Grifone, nelle ultime dieci. Inoltre la Juve è reduce da tre incroci senza subire reti: il clean sheet di Di Gregorio è in quota a 2,10. Normale quindi che un risultato esatto di 2-0 in favore di Yıldız e compagni si gioca a 10 mentre quello in favore del Genoa pagherebbe 30 volte la posta.

Occhio poi alla grinta dei due allenatori, abituati a vivere la gara con enfasi anche dalla panchina: un cartellino giallo per Vieira o Tudor è dato a 5,00. Jonathan David è stato il grande protagonista con il Parma, al di là del gol realizzato: il centravanti canadese, a segno a 2,40, sogna di ripetersi. Ad aiutarlo nell’impresa, ci proverà Kenan Yıldız, il cui assist è in quota a 5,00. In casa Genoa si punta su Lorenzo Colombo il quale vuole essere protagonista di fronte al suo pubblico: un gol o un assist del gioiello rossoblù è offerto a 3,75.

Altro match di livello è quello tra Torino e Fiorentina con i granata chiamati a riscattare un esordio da incubo, visto il 5-0 incassato dall’Inter. La Viola, alla seconda trasferta consecutiva, spera di tornare a casa con il bottino pieno. Gli esperti Sisal ritengono favorita la Fiorentina a 2,40 contro il 3,25 del Torino mentre il pareggio è dato a 3,10. L’Under, a 1,60, si fa preferire all’Over, in quota a 2,20 perché c’è una striscia aperta di sei gare consecutive con questo esito. In una gara così tirata, un gol da fuori area, a 3,00, potrebbe risultare determinante. Attenzione poi agli episodi che potrebbero prevedere l’intervento della tecnologia: un ricorso al VAR da parte dell’arbitro si gioca a 3,50. Passato in estate al Torino, Giovanni Simeone sogna il più classico dei gol dell’ex, scenario offerto a 4,50. Si scende fino a 3,50, invece, per assistere a una rete del capitano granata, Duvan Zapata, già a segno in 6 occasioni contro i toscani. Pioli, al contrario, spera che l’aria da derby faccia bene a Moise Kean, ex juventino: la rete del bomber azzurro è in quota a 2,75 mentre veder esultare Edin Dzeko è dato a 3,00.

I campioni d’Italia del Napoli, successo a bassa quota a 1,30, non dovrebbero aver problemi contro il Cagliari, blitz dato a 11, al pari dell’Inter, tre punti a 1,30, che riceve l’Udinese, trionfo a 10. La Roma, a 1,75, parte favorita contro il Pisa, a 5,25, che riapre l’Arena Garibaldi, alla Serie A, dopo 34 anni mentre la Lazio, a 1,45, cerca riscatto contro il Verona, in quota a 7,50.

 

PressGiochi

PressGiochi

