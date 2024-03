Serie A: Tudor, all’esordio con la Lazio, sfida la “sua” Juventus

Il weekend pasquale si preannuncia davvero ricco di big match per la Serie A con sei delle prime nove della classifica che si sfidano tra di loro. Gran parte delle attenzioni saranno rivolte all’Olimpico dove Igor Tudor inizia il suo cammino alla guida della Lazio in quella che, per lui, è la gara del cuore: la Juventus. Il tecnico capitolino ha raccolto 174 presenze, da calciatore, con i bianconeri oltre ad essere stato il vice di Pirlo tre stagioni fa. Ma Tudor non farà sconti e va subito a caccia dei tre punti: gli esperti Sisal però vedono la Juventus favorita a 2,50 contro il 3,10 della Lazio mentre il pareggio è in quota a 3,00. I capitolini cercano di abbattere un tabù perché, negli ultimi 20 anni in campionato, hanno battuto i bianconeri solo in tre occasioni. Sfida che predilige l’Under, a 1,57, rispetto all’Over, offerto a 2,25. Entrambe le formazioni sono forti fisicamente tanto che un goal di testa, a 3,50, è nelle corde del match al pari di una rete dalla panchina, a 2,50, visto che sia Tudor che Allegri sfrutteranno al massimo la loro rosa. E proprio i due tecnici, sempre “dentro” alla gara, dovranno fare attenzione perché un cartellino giallo per loro è dato a 4,00. Ciro Immobile spera di ritrovare il feeling con il gol, lui che alla Juve ha già fatto male in 6 occasioni ma che non colpisce i torinesi, in Serie A, da quattro anni: la rete del 17 biancoceleste è data a 3,00. Senza Vlahovic, Allegri si affida a Moise Kean, match winner due stagioni fa contro la Lazio: una doppietta dell’attaccante azzurro, come nel 2022, pagherebbe 20 volte la posta.

La giornata di Serie A si apre al Maradona dove Napoli e Atalanta si contendono punti pesantissimi in chiave Champions League. Gli esperti Sisal ritengono i partenopei favoriti a 2,10 rispetto al 3,40 della Dea con il pareggio offerto a 3,50. Proprio la divisione della posta non è contemplata tra le due: in nove anni solo una volta, in campionato, Napoli e Atalanta sono uscite con un punto a testa. Squadre votate al gioco offensivo con il Goal, a 1,65, avanti rispetto al No Goal, dato a 2,10. In una possibile girandola di gol, attenzione sia al Ribaltone, in quota a 7,00, ma anche a un calcio di rigore dopo il minuto 85, un’eventualità che pagherebbe 33 volte la posta. Victor Osimhen, a segno a 2, 50, vuole far impazzire i suoi tifosi ma sogna una gara da ricordare anche il Cholito Simeone, gol o assist a 2,40. Gasperini si affida a Gianluca Scamacca, gol di testa a 12, mentre un assist di Ademola Lookman si gioca a 6,00.

PressGiochi