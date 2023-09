Serie A, Torino-Roma partita conclusiva del weekend: su Starcasinò Bet l’over 4,5 è quotato 9,00

Domenico Berardi Primo Marcatore in Sassuolo-Juventus è dato a 9,25 mentre Rete Inviolata Ospite in Empoli-Inter paga 2,07

Archiviate le partite delle coppe europee, già questa sera tornano in campo le squadre di Serie A per la quinta giornata di campionato. Non sono in programma scontri diretti tra i top team, occhio quindi ai possibili passi falsi delle formazioni che questa settimana hanno dovuto giocare nelle competizioni internazionali. Particolare la sfida testa-coda tra Inter ed Empoli: i nerazzurri sono primi in classifica a punteggio pieno con 12 gol fatti e solo uno subito, mentre i toscani sono attualmente ultimi a zero punti con ben 12 reti subite e nessuna realizzata. Sarà la partita della svolta per la squadra di Aurelio Andreazzoli? Lo spettacolo del grande calcio italiano non si farà attendere, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Dopo il deludente pareggio in Champions contro il Newcastle, domani pomeriggio alle ore 15:00 il Milan ospita a San Siro l’Hellas Verona. L’ultimo successo di una squadra veneta al Meazza contro i rossoneri risale al settembre 1997: la vittoria per 1-0 del Vicenza di Francesco Guidolin. Con i sette punti raccolti finora, i veronesi hanno registrato una delle migliori partenze della loro storia, eguagliando il risultato della stagione 2020/21 e avvicinandosi al record di otto punti in quattro partite siglato nel campionato 2014/15. La vittoria del Milan è quotata a 1,38, quella dell’Hellas a 8,25 mentre il pareggio è fissato a 4,95.

Poco dopo, alle 18:00, la Juventus gioca in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I neroverdi finora hanno raccolto una sola vittoria e nella loro storia hanno perso almeno tre dei quattro turni di apertura della Serie A in altre due occasioni, nel 2013/14 e nel 2017/18. Dall’altro lato i bianconeri sono riusciti a vincere senza subire alcun gol in entrambe le trasferte di questo campionato e non incasellano tre successi esterni di fila con clean sheet dalla stagione 2014/15. Riusciranno i bianconeri replicare il risultato? Rete Inviolata Ospite è data a 2,65, la Juventus a 1,80, il Sassuolo a 4,15, mentre il pareggio è fissato a 3,95.

Il lunch match domenicale è affidato alla sfida tra la prima e l’ultima della classe: l’Empoli ospita al Castellani l’Inter di Simone Inzaghi. Nei 30 precedenti tra queste due squadre si contano ben 23 vittorie nerazzurre, tre pareggi e solo quattro vittorie toscane. Dopo aver perso tutte le prime quattro giornate di campionato con zero reti segnate, in caso di sconfitta senza gol all’attivo gli azzurri diventerebbero la prima squadra della storia della Serie A a registrare cinque partite consecutive senza successi e marcature all’avvio del campionato. L’Inter è dato a 1,35, l’Empoli a 8,25 mentre il pareggio è fissato a 5,40.

Chiude il turno di Serie A la sfida di domenica sera tra Torino e Roma. Gli ultimi 13 precedenti nel massimo campionato italiano hanno visto ben dieci vittorie dei giallorossi, che nel periodo hanno inoltre segnato più del doppio rispetto ai granata: 25 reti dei capitolini e 12 dei piemontesi. Gli uomini di Juric arrivano alla gara con alle spalle due successi consecutivi e non ne ottengono tre di fila nella competizione da settembre 2019. La squadra di Mourinho, reduce dal 7-0 ai danni dell’Empoli, resta favorita con la quota fissata a 2,50, il Torino invece è dato a 3,00 e il pareggio a 2,95.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 22 settembre:

2,50 US SALERNITANA, 3,25 pareggio, 2,90 FROSINONE CALCIO

2,45 LECCE, 3,20 pareggio, 3,05 GENOA

Sabato 23 settembre:

1,38 MILAN, 4,95 pareggio, 8,25 HELLAS VERONA

4,15 SASSUOLO CALCIO, 3,95 pareggio, 1,80 JUVENTUS

1,80 LAZIO, 3,80 pareggio, 4,30 AC MONZA

Domenica 24 settembre:

8,25 EMPOLI FC, 5,40 pareggio, 1,35 INTER

1,40 ATALANTA, 4,75 pareggio, 7,00 CAGLIARI CALCIO

3,05 UDINESE, 3,40 pareggio, 2,23 FIORENTINA

3,50 BOLOGNA FC, 3,55 pareggio, 1,98 NAPOLI

3,00 TORINO, 2,95 pareggio, 2,50 ROMA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi