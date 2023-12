Serie A, sul prato dello Stadium si affrontano Juventus e Roma: l’ex Paulo Dybala marcatore nell’incontro è quotato a 4,70 su Starcasinò Bet

Over 4,5 in Napoli-Monza paga 5,00, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Milan-Sassuolo è data a 6,70

Nessuna sosta natalizia per la Serie A: oggi e domani sono in programma le partite della diciottesima giornata del massimo campionato italiano. L’attesa della vigilia è tutta per la gara dello Stadium tra Juventus e Roma di domani sera, un match storico del calcio italiano in cui si affrontano alcune delle stelle più splendenti del panorama sportivo internazionale. Occhi puntati anche sul derby tra Lazio e Frosinone, che si prospetta ricco di entusiasmo e di possibili colpi di scena. Lo spettacolo non mancherà e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati durante questo ultimo weekend di Serie A del 2023.

Le sfide di venerdì 29

Napoli-Monza: il precedente più recente tra le due formazioni segna una vittoria brianzola per 0-2. Riusciranno i biancorossi a replicare l’impresa? IL 2 paga 5,20 su StarCasinò Bet.

Fiorentina-Torino: i viola hanno vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol. La combo “1+No Gol” è data a 3,10.

Genoa-Inter: contro i nerazzurri i rossoblù non trovano la via della rete da ben otto sfide consecutive di Serie A. Riusciranno a interrompere questa striscia negativa? Gol è bancato a 2,28 su StarCasinò Bet.

Lazio-Frosinone: nei quattro precedenti in Serie A si contano tre vittorie biancocelesti e un pareggio. Il primo successo ciociaro è quotato 5,40.

Le sfide di sabato 30

Atalanta-Lecce: le ultime due sfide tra queste squadre si sono concluse con altrettante vittorie salentine per 2-1. La combo “2+Gol” è quotata 14,00 su StarCasinò Bet.

Udinese-Bologna: i rossoblù hanno vinto entrambi i precedenti giocati nel 2023 e potrebbero arrivare a tre consecutivi per la prima volta da febbraio 2004. Il 2 è fissato a 2,28 su StarCasinò Bet.

Cagliari-Empoli: si incontrano due squadre che si trovano attualmente nella zona retrocessione della classifica. Sarà una partita combattuta? L’Over 4,5 è bancato 6,30.

Verona-Salernitana: i campani hanno ottenuto un solo successo finora in campionato. Riusciranno a ottenere il secondo nello scontro diretto del Bentegodi? Il 2 è dato 4,00 su StarCasinò Bet.

Milan-Sassuolo: i rossoneri hanno perso tre delle ultime cinque partite giocate contro i neroverdi. La vittoria degli emiliani è quotata a 6,20.

Juventus-Roma: l’ultimo precedente si è chiuso con una vittoria giallorossa per 1-0. Lo stesso risultato nella sfida dello Stadium è fissato a 6,90 su StarCasinò Bet.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi