Serie A, su StarCasinòbet è attiva la promozione speciale per Napoli-Milan

CON QUOTE DA STAR LA VITTORIA DEGLI AZZURRI È QUOTATA A 6,00 Rete Inviolata Ospiti in Napoli-Milan paga 4,15 mentre Primo Marcatore Olivier Giroud è dato a 9,25

Conclusa la sosta delle nazionali, domani tornano in campo le squadre di Serie A per la ventottesima giornata di campionato. Mancano pochi turni alla fine del torneo ma sono ancora tanti i verdetti da definire: si prospetta un finale di stagione all’insegna dello spettacolo, con la lotta salvezza e la corsa alle coppe europee che infiammeranno gli stadi italiani. Nel weekend andrà in scena una partita storica del massimo campionato italiano: Napoli-Milan. Pioli contro Spalletti, Leao contro Kvara, Giroud contro Osimhen, Maignan contro Meret. Le emozioni non si faranno attendere e StarCasinò Bet ha lanciato una imperdibile special promo per l’occasione: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria del Napoli contro il Milan con la quota maggiorata a 6,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 20:45 di domenica 2 aprile 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria degli azzurri.

Domenica alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il confronto numero 150 nel massimo campionato italiano tra Napoli e Milan. Negli ultimi 16 match ufficiali tra queste due formazioni in Serie A, i rossoneri sono riusciti a conquistare i tre punti in sole due occasioni, con ben nove successi partenopei e cinque pareggi. Le due vittorie dei meneghini sono arrivate proprio nelle ultime due sfide giocate nel capoluogo campano: nella sua storia il Diavolo è riuscito a vincere tre partite consecutive in casa degli azzurri nel massimo campionato italiano solo in un’occasione, tra il 1948 e il 1951. Il Napoli è la formazione italiana che da più tempo attende un pareggio: nelle ultime 23 partite gli uomini di Spalletti hanno raccolto ben 21 vittorie e due pareggi. Il pari nella sfida di domenica è quotato a 3,50, il successo del Milan a 4,25 mentre quello del Napoli a 1,88.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulle quote della Serie A, per restare sempre aggiornati su tutte le più amate competizioni sportive!

Le quote nel dettaglio:

Sabato 1 aprile:

5,10 CREMONESE, 3,90 pareggio, 1,70 ATALANTA

1,80 INTER, 3,75 pareggio, 4,60 FIORENTINA

1,44 JUVENTUS, 4,45 pareggio, 8,50 HELLAS VERONA

Domenica 2 aprile:

2,30 BOLOGNA FC, 3,30 pareggio, 3,20 UDINESE

3,60 AC MONZA, 3,25 pareggio, 2,15 LAZIO

2,38 SPEZIA CALCIO, 3,25 pareggio, 3,10 US SALERNITANA

1,46 ROMA, 4,35 pareggio, 7,50 SAMPDORIA

1,88 NAPOLI, 3,50 pareggio, 4,25 MILAN

Lunedì 3 aprile:

2,50 EMPOLI FC, 3,10 pareggio, 3,05 LECCE

2,50 SASSUOLO CALCIO, 3,30 pareggio, 3,05 TORINO

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi