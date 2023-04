Serie A, su StarCasinò Bet quote da star è la promozione speciale dedicata a Lazio-Juventus: la vittoria dei bianconeri è quotata a 6,00

Conclusa l’andata delle semifinali di Coppa Italia, già domani i top team italiani tornano in campo per la ventinovesima giornata di campionato. In vista del weekend pasquale e dei quarti di Champions League (che vedono impegnate ben tre squadre del tricolore), è in programma un turno di Serie A strutturato in due giorni: domani si giocheranno tre partite e le restanti sette nella giornata di sabato. Lo scorso fine settimana di campionato si è concluso con grandi sorprese e colpi di scena inaspettati e il prossimo si prospetta altrettanto entusiasmante, con un solo scontro diretto in calendario (Lazio-Juventus all’Olimpico di Roma). Occhio, quindi, ai possibili passi falsi delle altre squadre di alta classifica. Le emozioni non si faranno attendere e StarCasinò Bet ha lanciato una imperdibile special promo per l’occasione: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria della Juventus contro la Lazio con la quota maggiorata a 6,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 20:45 di sabato 8 aprile 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria dei bianconeri.

Sabato alle 20:45 la Lazio ospita all’Olimpico la Juventus, reduce dal pareggio nella sfida di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Si attende una gara combattuta, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti preziosi per il piazzamento in zona Champions League. Sarà il terzo incontro tra le due squadre in questa stagione, con i due precedenti vinti entrambi dalla Juventus (3-0 nel girone di andata e 1-0 nella coppa nazionale). I biancocelesti, però, sono in un ottimo stato di forma, visto che nelle ultime sei gare disputate hanno collezionato altrettanti clean sheet: in caso di porta inviolata contro i bianconeri, gli uomini di Sarri eguaglierebbero lo storico record di sette partite consecutive senza gol al passivo realizzato tra il febbraio e il marzo del 1998 con Eriksson in panchina. La vittoria della Lazio è data a 2,80, quella della Juventus a 2,85 mentre il pareggio è fissato a 2,90.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulle quote della Serie A, per restare sempre aggiornati su tutte le più amate competizioni sportive!

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 7 aprile:

6,80 US SALERNITANA, 4,65 pareggio, 1,47 INTER

5,70 LECCE, 3,75 pareggio, 1,68 NAPOLI

1,42 MILAN, 4,90 pareggio, 7,50 EMPOLI FC

Sabato 8 aprile:

2,13 UDINESE, 3,35 pareggio, 3,60 AC MONZA

1,44 FIORENTINA, 4,65 pareggio, 7,25 SPEZIA CALCIO

1,67 ATALANTA, 3,85 pareggio, 5,20 BOLOGNA FC

2,38 SAMPDORIA, 3,25 pareggio, 3,10 CREMONESE

2,65 HELLAS VERONA, 3,20 pareggio, 2,75 SASSUOLO CALCIO

3,40 TORINO, 3,10 pareggio, 2,43 ROMA

2,80 LAZIO, 2,90 pareggio, 2,85 JUVENTUS

PressGiochi