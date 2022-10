Serie A: Stankovic, con la Sampdoria, sfida la Roma del maestro Mou

Tre punti per restare agganciati al treno delle formazioni di testa in attesa di ricevere, domenica sera all’Olimpico, il Napoli capolista. La Roma di José Mourinho vola a Genova dove, questo pomeriggio, è impegnata contro la Sampdoria nel primo dei due posticipi della decima giornata di Serie A. I giallorossi, nonostante le tante assenze, partono ampiamente favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,75 contro il 5,00 dei doriani mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La Samp, da qualche giorno nelle mani di Dejan Stankovic, è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e l’ex centrocampista di Lazio e Inter prova a ottenerla contro il suo vecchio maestro in nerazzurro. Gara che si giocherà sui dettagli e che, negli ultimi anni, ha regalato emozioni ma pochi gol: solo due volte, negli ultimi dieci incroci in campionato, sono state segnate più di due reti complessive. L’ennesimo Under è dato a 1,85. Sia Sampdoria che Roma sono abbonate ai legni in questo campionato: entrambe ne hanno colpiti 6 finora in stagione. L’ipotesi che venga colpito più di un palo o una traversa nel corso della gara si gioca a 1,72. Attenzione poi ai tiri da lontano, sempre un’arma efficace in partite molto tirate: un gol da fuori area è offerto a 3,50. Già decisivo in Europa League contro il Betis, Mourinho spera che Andrea Belotti trovi il primo gol in A con la maglia della Roma: la rete del Gallo è in quota a 2,75. Tra l’altro la Sampdoria è la formazione più colpita in carriera del numero 11 giallorosso, ben 9 volte. I padroni di casa si affidano a Francesco Caputo per far fronte al problema del gol: la marcatura dell’ex attaccante del Sassuolo è data a 4,00.

La decima giornata di Serie A si chiude al Via del Mare dove il Lecce ospita la Fiorentina. Due squadre in crisi in campionato, due sole vittorie complessive negli ultimi 5 turni, con i viola che però partono avanti: gli esperti Sisal vedono il successo dei toscani a 2,10 rispetto al 3,75 dei salentini con il pareggio offerto a 3,25. Tanta tensione in campo per la posta in palio e una statistica recente che parla di ben quattro 1-0 usciti negli ultimi sei incroci diretti: quello a favore del Lecce è in quota a 10,50 mentre lo stesso risultato esatto per la Fiorentina è dato a 7,25. I viola sono la formazione che, in Serie A, batte più calci d’angolo di tutti, ben 71: tenere questa media, calciando più di 6 tiri dalla bandierina è offerto a 2,75. Gabriel Strefezza, a segno a 4,50, e Nico González, offerto a 3,75, sono gli uomini a cui si affidano Baroni e Italiano per vincere la gara.

