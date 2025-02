Serie A: siamo alla ventisettesima giornata

Iniziano le partite valevoli per la ventisettesima giornata di Serie A, che porta con sé big match degni di nota. Primo tra tutti, la sfida che coinvolge due squadre in cima alla vetta e attualmente separate solo da un punto: Napoli e Inter. Gli uomini di Conte, reduci da una sconfitta 2-1 contro il Como che li ha fatti scendere in seconda posizione, cercano punti per conquistare di nuovo il primato; i Campioni d’Italia in carica vogliono mantenere il titolo. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono la squadra di Inzaghi vittoriosa con il segno 2 dato a 2.45, cifra inferiore all’1 degli azzurri, bancato a 3.15. La X viene quotata a 3.20. Rispetto alle reti segnate, il Goal è bancato a 1.83, il No Goal è atteso a 1.87; l’Under 2,5 è quotato a 1.66, l’Over 2,5 si attesta a 2.10. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.00; lo seguono lo 0-0, bancato a 8.75, e l’1-0, proposto a 9.00.

Allo Stadio Olimpico si terrà il match tra Roma e Como: i giallorossi puntano a un posizionamento europeo, trovandosi al nono posto con 40 punti; gli ospiti sono in lotta per tenersi lontani dalle zone calde, dalla tredicesima posizione con 28 lunghezze. Per questo match i bookmakers offrono la squadra di Ranieri in vantaggio con l’1 proposto a 1.94, mentre il segno 2 e la X sono quotati rispettivamente a 4.00 e 3.60. L’Under 2,5 viene dato a 1.78, l’Over 2,5 si attesta a 1.92; il Goal è bancato a 1.81 e il No Goal è atteso a 1.90. Rispetto ai risultati esatti, l’1-1 è il più atteso, quotato a 6.75, mentre l’1-0 è dato a 7.75. Il 2-1 è proposto a 9.00.

Lunedì 3 marzo all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus – Hellas Verona, due squadre con obiettivi diversi: la Vecchia Signora difende la sua quarta posizione e l’accesso all’Europa, gli uomini di Zanetti sono in cerca di punti per tenersi lontani dalle zone calde, essendo al quattordicesimo posto con 26 lunghezze. Per questo match i pronostici di Betsson vedono la squadra di Thiago Motta vincente con l’1 bancato a 1.31; la X viene data a 5.50, mentre il segno 2 è quotato decisamente più alto a 10.50. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene atteso a 1.74, l’Under 2,5 si attesta a 1.95; il No Goal è bancato a 1.54 e il Goal è quotato a 2.27.

Il Gewiss Stadium sarà teatro della sfida tra Atalanta e Venezia: la squadra di casa cerca punti per i vertici della classifica, mentre gli uomini di Di Francesco puntano ad uscire dalla zona di retrocessione. I bookies propongono il segno 1 della Dea a 1.23, mentre il segno 2 è dato più alto a 13.00; la X è attesa a 6.80. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 6.15, l’1-1 è quotato a 8.00, mentre il 3-0 è atteso a 7.00.

Allo Stadio Brianteo si giocherà Monza – Torino, e per questo match i bookies di Betsson attendono la vittoria granata: il segno 2 è infatti quotato a 2.05, decisamente più basso del segno 1, che viene dato a 4.05. La X è bancata a 3.30. Il No Goal e il Goal sono attesi rispettivamente a 1.71 e 2.02; l’Under 2,5 è dato a 1.57, mentre l’Over 2,5 a 2.26.

Per Milan – Lazio, i pronostici vedono il 1 rossonero atteso a 2.10, cifra inferiore al segno 2, bancato a 3.50. La X viene data a 3.60. Nel match Fiorentina – Lecce la squadra di casa viene proposta in vantaggio: per questa partita il segno 1 è quotato a 1.81, il 2 è dato a 5.10. La X è bancata a 3.45. Favorito anche l’Udinese nella partita contro il Parma: i bookies di Betsson offrono la sua vittoria a 1.82, mentre la X e il 2 sono dati rispettivamente a 3.70 e 4.55.

Per il match Bologna – Cagliari si vede pronosticata la vittoria di casa: l’1 è quotato a 1.60, la X è data a 4.00, mentre il segno 2 è bancato a 6.10. Per Genoa – Empoli i liguri sono favoriti con l’1 dato a 1.94, la X quotata a 3.30, mentre il segno 2 viene proposto a 4.50.

