Serie A: Sfide avvincenti nell’ottava giornata di campionato

Dopo la settimana di pausa delle nazionali, si riprende con i match valevoli per l’ottava giornata di Campionato di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si terrà la sfida tra Juventus e Lazio, due squadre che al momento si trovano al terzo e quarto posto in classifica, con 13 punti, a sole tre lunghezze dalla prima. La Vecchia Signora cerca rivincita dopo aver chiuso la scorsa stagione al terzo posto; gli uomini di Baroni giocheranno il tutto e per tutto per aggiudicarsi un posto in Champions. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono della squadra bianconera con il segno 1 dato a 2.10, inferiore rispetto al 2 degli ospiti bancato a 3.85; la X viene quotata a 3.35. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è fissato a 1.78, il Goal è atteso a 1.93; l’Under 2,5 è quotato a 1.78, l’Over 2,5 si attesta a 2.15. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.25; lo seguono l’1-0, che viene proposto a 6.60, e lo 0-0, dato a 8.50.

Allo stadio Olimpico si affronteranno Roma e Inter, in uno dei match che si prospetta come uno dei più interessanti della giornata. Gli uomini di Juric lotteranno per assicurarsi un piazzamento in Champions League; i Campioni d’Italia in carica vogliono difendere il titolo e impedire la fuga del Napoli. Per questa partita i bookies vedono i nerazzurri vittoriosi con il 2 bancato a 1.83, la X viene data a 3.90, mentre il segno 1 giallorosso è più alto, a 4.25. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.68, l’Under 2,5 si attesta a 2.03; il Goal è bancato a 1.65 e il No Goal è quotato a 2.07.

Sabato 19 ottobre lo stadio Ferraris di Genova sarà teatro di Genoa – Bologna; i padroni di casa sono in cerca di punti per uscire dalla zona di retrocessione, gli uomini di Italiano sognano un altro piazzamento europeo, come la scorsa stagione. I rossoblù sono proposti in testa dai pronostici con segno 2 bancato a 2.15, mentre l’1 degli uomini di Gilardino è dato più alto a 3.90. La X è quotata a 3.15. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 5.90, tutte le altre quote sono superiori al 9.75.

In Sardegna si scontreranno Cagliari e Torino, e per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di Vanoli vittoriosa, anche se con un margine molto ridotto: il 2 è infatti quotato a 2.65, poco più basso del segno 1 degli uomini di Nicola, che viene dato a 2.80. La X è quotata a 3.20. Il Goal è atteso a 1.78, il No Goal è bancato a 1.90; l’Under 2,5 è dato a 1.68, mentre l’Over 2,5 a 2.02.

Per Venezia – Atalanta, i pronostici propongono il 2 degli uomini di Gasperini atteso a 1.66, cifra decisamente inferiore al segno 1, bancato a 5.20, mentre la X viene data a 4.05. Nel match Hellas Verona – Monza è prevista la vittoria della squadra di casa: per questo match il segno 1 è quotato a 2.30, il 2 è dato a 3.55, la X è bancata a 3.10.

Per Como – Parma è pronosticata una vittoria in casa: l’1 è quotato infatti a 1.94, la X è data a 3.65, mentre il segno 2 è bancato a 4.00. Lo stadio Meazza ospiterà Milan – Udinese, due squadre l’una alla ricerca di immediato riscatto dopo la sconfitta contro a Firenze, e l’altra che cerca di tenere il quinto posto in classifica. Per questo match si attende la vittoria della squadra di Fonseca con l’1 dato a 1.41, la X è quotata a 5.10, il segno 2 viene proposto a 7.30.

Allo stadio Castellani si terrà la partita Empoli – Napoli, per la quale i bookmakers vedono la squadra di Conte, che sogna di mantenere la propria posizione in vetta e di aumentare le lunghezze dalla seconda, in netto vantaggio con il 2 bancato a 1.68. Il segno 1 di D’Aversa viene quotato alto a 5.60, mentre la X è data a 3.80. Favorita anche la Viola nella partita Lecce – Fiorentina: i pronostici di Betsson vedono la vittoria della squadra ospite proposta a 2.40, mentre la X e l’1 sono dati rispettivamente a 3.35 e 3.10.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi