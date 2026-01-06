Newsletter

06 Gennaio 2026

Serie A. Sesta vittoria consecutiva per la capolista Inter, a 1,38 con il Parma su Sisal.it. Favorite anche il Milan e il Napoli Bologna – Atalanta gara sul filo

Il campionato è al giro di boa, con la 19esima giornata si conclude infatti il girone di andata che vede l’Inter al comando della classifica. La capolista, reduce da cinque

06 Gennaio 2026

Stampa pagina

Il campionato è al giro di boa, con la 19esima giornata si conclude infatti il girone di andata che vede l’Inter al comando della classifica. La capolista, reduce da cinque vittorie consecutive, va in scena al Tardini contro il Parma e ha ottime chance di allungare a sei la striscia di vittorie: nonostante il buon momento di forma degli emiliani –4 punti nelle ultime due gare – per gli esperti di Sisal, la squadra di Chivu è nettamente favorita, a 1,38, si sale a 8,50 per il successo dei padroni di casa con il pareggio a 4,75. Gara che si preannuncia spettacolare, con il Gol a 1,85 e l’Over 2,50 a 1,57. I principali candidati al gol tra i nerazzurri sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, entrambi a segno nell’ultimo turno: il capitano nerazzurro – quattro gol nelle ultime sei partite- è dato marcatore a 2,00, a 2,25 il
francese. Nel Parma spicca Pellegrino, a 4,50. Diretta inseguitrice dell’Inter, indietro di un punto, è il Milan che ospita a San Siro il Genoa. I rossoneri non perdono in casa dalla sconfitta con la Cremonese della prima giornata, difficile che il trend casalingo si interrompa con i rossoblù, i rossoneri sono infatti avanti a 1,40 contro il 9,00 dei liguri e il 4,25 del pareggio.
In lotta per il primo posto c’è anche il Napoli che, dopo il successo sulla Lazio, ospita il Verona in una sfida che sembra già scritta. Gli esperti di Sisal sono certi del terzo successo consecutivo degli azzurri in campionato, dato a un rasoterra 1,33, si sale a 10 per l’impresa dei gialloblù al Maradona, alta anche la quota pareggio, a 5,00. Sfida tutta da seguire quella tra Bologna e Atalanta, scontro diretto per l’Europa che conta. Stati d’animo opposti con i rossoblù reduci dalla sconfitta con l’Inter e i nerazzurri, invece, dalla preziosa vittoria con la Roma. Gara incerta, con la Dea avanti di un soffio per la vittoria che porterebbe al sorpasso proprio sui felsinei, data a 2,60, il successo della squadra di Italiano vale 2,70, a 3,25 il pareggio. Nel Bologna, il faro dell’attacco resta Orsolini con i suoi 6 gol in stagione, la rete ai nerazzurri vale 3,25 mentre nella Dea occhio al duo Scamacca–De Ketelaere, rispettivamente a 2,50 e 3,75. Tra le gare di giornata spicca anche Lazio –
Fiorentina: i biancocelesti vogliono riscattare la sconfitta con il Napoli, la viola vuole raccogliere altri importanti punti salvezza, ora a -3. Le quote dicono Lazio, favorita a 2,40 contro il 3,25 dei toscani e il 3,00 del pareggio. Giornata favorevole anche alla Roma, avanti sul campo del Lecce a 1,74 con i salentini a 5,50, e per la Juventus, a 1,72 in casa del Sassuolo, indietro a 5,00.

 

