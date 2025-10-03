Newsletter

04 Ottobre 2025

Serie A, sesta giornata: l’analisi del turno attraverso le quote di Betsson

L’Inter è favorita sulla Cremonese con la vittoria nerazzurra quotata a 1.20, il Napoli cercherà la vittoria contro il Genoa con l’1 bancato a 1.50, mentre la Juventus affronterà il Milan con l’1 quotato a 2.70

03 Ottobre 2025

La sesta giornata di Serie A si profila all’orizzonte, pronta a delineare con maggior nitidezza le gerarchie di un campionato ancora in fase di assestamento. Per alcune squadre, l’obiettivo è proseguire sulla scia degli ottimi risultati iniziali per blindare le posizioni di vertice, mentre per altre l’imperativo è invertire la rotta per non veder svanire troppo presto gli obiettivi stagionali. Questo nuovo turno, sebbene ancora interlocutorio, si annuncia cruciale per testare le ambizioni e la tenuta delle protagoniste del torneo.

La giornata si apre con una sfida tra due squadre, Verona e Sassuolo che cercano punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Si confrontano lo stile fisico e organizzato del Verona contro il gioco più tecnico del Sassuolo. La partita si deciderà probabilmente sulla capacità degli scaligeri di imbrigliare le fonti di gioco avversarie e sulla concretezza degli attaccanti neroverdi. I bookies vedono il Verona leggermente favorito con il segno 1 a 2.65 mentre la vittoria del Sassuolo è bancata con il segno 2 a 2.80. Il pareggio è quotato a 3.10. L’Over 2,5 si gioca a 2.15, l’Under a 1.66; Goal a 1.87, No Goal a 1.87.

All’Olimpico va in scena una sfida tatticamente molto intensa con Lazio – Torino. La Lazio, con il suo palleggio e la ricerca della qualità tra le linee, affronta il Torino, squadra che fa del pressing uomo su uomo e dell’aggressività il suo marchio di fabbrica. La chiave sarà il duello a centrocampo, dove chi prenderà il sopravvento potrà dettare il ritmo della gara. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Lazio nettamente favorita con il segno 1 a 1.72, mentre il successo del Torino è bancato con il 2 a 5.20. Il pareggio è quotato a 3.65. L’Over 2,5 si gioca a 2.00, l’Under a 1.74; Goal a 2.00, No Goal a 1.76.

Sabato alle 15:00 si giocherà Parma – Lecce, uno scontro diretto tra due formazioni alla ricerca di punti salvezza. Al Tardini si affrontano due squadre che puntano molto sull’organizzazione e sulla solidità del gruppo. È una partita dove la posta in palio è alta e la tensione potrebbe prevalere sullo spettacolo, con gli episodi sui calci piazzati che potrebbero risultare decisivi. Per questo match i bookies di Betsson vedono la squadra di casa favorita con il segno 1 a 1.83, mentre il successo del Lecce è bancato con il 2 a 4.40. Il pareggio è quotato a 3.60. L’Over 2,5 si gioca a 2.10, l’Under a 1.68; Goal a 2.00, No Goal a 1.74.

Testa-coda a San Siro dove l’Inter, una delle favorite per il titolo, ospita la neopromossa Cremonese. La sfida tattica è chiara: la potenza offensiva nerazzurra contro l’organizzazione difensiva che gli ospiti dovranno mettere in campo per 90 minuti. Per la Cremonese, l’obiettivo è limitare i danni e sperare in una ripartenza. I bookies vedono gli uomini di Chivu favoriti con il segno 1 a 1.20 mentre la vittoria della Cremonese è bancata con il segno 2 a 13.50. Il pareggio è quotato a 6.80. L’Over 2,5 si gioca a 1.48, l’Under a 2.55; Goal a 2.15, No Goal a 1.65.

Alle 20:45 ci sarà un derby lombardo che vede l’Atalanta leggermente favorita contro il Como. Il gioco ad alta intensità e le costanti proiezioni offensive dei bergamaschi metteranno a dura prova la retroguardia del Como, che cercherà di chiudere gli spazi e ripartire. Per gli ospiti sarà fondamentale reggere l’impatto fisico e affidarsi ai suoi giovani talenti, primo tra tutti Nico Paz, autore di un importante inizio stagionale. Le quote vedono il successo dell’Atalanta con il segno 1 a 2.20 mentre il segno 2 è bancato a 3.30. Il pareggio è quotato a 3.45. L’Over 2,5 si gioca a 1.74, l’Under a 2.00; Goal a 1.64, No Goal a 2.20.

La domenica si apre con una sfida tra due squadre solide e difficili da affrontare. Udinese e Cagliari fanno della fisicità e della compattezza le loro armi migliori. Si preannuncia una partita molto combattuta e probabilmente con poche occasioni da gol, dove la differenza potrebbe essere fatta dalla giocata di un singolo o da una palla inattiva. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Udinese favorito con il segno 1 a 2.20, mentre il successo del Cagliari è bancato con il 2 a 3.65. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.61; Goal a 1.98, No Goal a 1.77.

Alle 15:00 il Bologna, squadra che ambisce a confermarsi nelle posizioni di alta classifica, ospiterà un Pisa alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Al Dall’Ara i padroni di casa cercheranno di imporre il proprio gioco e la maggiore qualità tecnica, mentre i toscani punteranno su una gara di sacrificio, densità difensiva e veloci contropiedi. I bookies vedono gli uomini di Italiano vincenti con il segno 1 a 1.62 mentre la vittoria del Pisa è bancata con il segno 2 a 5.80. Il pareggio è quotato a 3.80. L’Over 2,5 si gioca a 2.10, l’Under a 1.67; Goal a 2.10, No Goal a 1.63.

Sfida di grande fascino tra due squadre ancora in cerca della propria identità, Fiorentina e Roma. Al Franchi si confrontano il palleggio e la manovra ragionata della Fiorentina con il calcio aggressivo e verticale della Roma di Gasperini. Sarà una partita intensa e di alto livello tecnico, cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Roma favorita con il segno 2 a 2.45, mentre il successo della Fiorentina è bancato con l’ 1 a 3.00. Il pareggio è quotato a 3.30. L’Over 2,5 si gioca a 2.10, l’Under a 1.72; Goal a 1.84, No Goal a 1.90.

Alle 18:00 il Napoli cercherà i tre punti al Maradona contro un Genoa storicamente ostico e ben organizzato in fase difensiva. La qualità offensiva e la velocità degli attaccanti partenopei metteranno sotto pressione la retroguardia rossoblù. Per il Genoa sarà essenziale mantenere la compattezza e sfruttare al meglio le occasioni in ripartenza. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Napoli favorito con il segno 1 a 1.50, mentre il successo del Genoa è bancato con il 2 a 7.30. Il pareggio è quotato a 4.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.63; Goal a 2.40, No Goal a 1.52.

Infine, alle 20:45 ci sarà il big match che chiude la giornata tra Juventus e Milan che si sfideranno in un confronto diretto per le zone altissime della classifica. Sarà una partita a scacchi tra i due allenatori, dove la solidità difensiva dei bianconeri proverà a imbrigliare la qualità offensiva dei rossoneri. I duelli individuali e la forma dei campioni decideranno una sfida dal peso specifico enorme. Le quote vedono il successo della Juventus con il segno 1 a 2.70 mentre il segno 2 per il Milan è bancato a 2.75. Il pareggio è quotato a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 2.00, l’Under a 1.76; Goal a 1.78, No Goal a 1.96.

 

