Newsletter

17 Ottobre 2025 - 18:33

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25

Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio

17 Ottobre 2025

Share the post "Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25"

Stampa pagina

Torna il campionato dopo la pausa Nazionali, con la settima giornata di Serie A che propone partite dalle grandi emozioni. Il primo scontro al vertice si gioca all’Olimpico, con la Roma capolista che ospita l’Inter, due squadre che si candidano a lottare per i vertici della classifica. Entrambe sono in striscia positiva da 3 partite in campionato, ma la Roma non batte i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, una tendenza che sembra confermarsi anche in questo match, almeno per gli esperti di Sisal, che favoriscono la squadra di Chivu a 2,25, contro il 3,40 per il successo dei capitolini e il 3,10 del pareggio. Si affrontano da un lato la migliore difesa del campionato, quella romanista con appena 2 reti subite, e dall’altro l’attacco
più prolifico, quello interista con 17 reti all’attivo.

Gli esperti Sisal si aspettano una gara in cui entrambe andranno a segno, opzione a 1,80, ma poco spettacolare, con l’Under 2,50 che a 1,70 prevale sull’Over, a 2,10. In splendida forma Matías Soulé, il giallorosso è reduce da 2 gol e 2 assist nelle ultime 3 gare, e potrebbe essere ancora protagonista, con la rete a 4,50. Sponda Inter, occhio al solito Lautaro Martinez, 4 reti nelle ultime 3 partite, in gol a 2,75, che sarà affiancato da Bonny: la marcatura nella sfida contro la Roma dell’ex Parma è a 3,50.

L’altro big match di giornata è Milan – Fiorentina, che chiude la domenica di campionato.

Allegri, vincendo, può portare i rossoneri in testa alla classifica ma Pioli, che torna a San Siro da grande ex, non ha ancora mai vinto in questa stagione con la viola e rischia già l’esonero. Gli esperti di Sisal favoriscono nettamente il Milan imbattuto da 5 partite, con il successo a 1,55, il blitz dei toscani è a 6,00, difficile anche il pareggio, a 4,00. Gimenez e Nkunku sono i principali indiziati al gol tra i rossoneri, a 2,40 e 2,75, ma occhio a Leao che potrebbe trovare il suo primo gol in questa stagione, ipotesi a 3,25. Piove sul bagnato in casa della viola, con Kean indisponibile. Pioli punta su Piccoli che, proprio contro il Milan, ha collezionato più
presenze (otto) senza però mai segnare un gol: la sua marcatura vale 4,50.

In programma anche Atalanta – Lazio, la Dea è ancora imbattuta, mentre i biancocelesti si trovano nelle retrovie della classifica e cercano 3 punti per risollevarsi. Impresa difficile al Gewiss Stadium, i padroni di casa infatti conducono a 1,67, indietro la Lazio, a 4,75, con il pareggio a 3,75. In calendario anche Torino – Napoli, con gli azzurri avanti a 1,75 contro il 5,50 dei granata, e Como – Juventus, sfida equilibrata con i bianconeri favoriti a 2,50 e i lombardi indietro di poco, a 3,00.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Online, ad agosto 43,5 mln di italiani in rete

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

Associazione comuni bresciani: formazione per i comuni nell’ambito del piano GAP 2025-2026 di ATS Brescia

Serie A. Scontro al vertice Roma – Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25

Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso

Cascina (PI): la GdF scopre 2 minori in un’agenzia scommesse, il titolare rischia fino a 20mila euro di multa

BGaming rafforza la sua presenza in Italia con il contributo a San Patrignano e introduce una nuova Classificazione dei Giochi

BGaming Strengthens Its Presence in Italy with San Patrignano Contribution and Introduces New Game Classification

Regno Unito, Paddy Power pronto a chiudere 57 negozi tra UK e Irlanda

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 82mila euro

Gaming in Germany Conference conferma nuovi relatori e programma di sessioni tematiche

Il PD propone di aumentare il prelievo sulle slot per finanziare il rilancio delle edicole

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy