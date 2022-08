Serie A: Sassuolo-Milan di nuovo contro dopo la festa scudetto

Il Milan torna al Mapei Stadium dove, poco più di 3 mesi fa, ha festeggiato lo scudetto. I Campioni d’Italia sono ospiti, nel primo dei 3 anticipi della quarta giornata di Serie A, di un Sassuolo che, nonostante sia orfano di due dei suoi leader offensivi, Scamacca e Raspadori, rimane sempre una squadra da prendere con le molle. I rossoneri, secondo gli esperti Sisal, partono nettamente favoriti a 1,57 rispetto al 5,50 degli emiliani mentre si scende a 4,25 per il pareggio. La storia racconta che le sfide tra Sassuolo e Milan sono sempre ricche di gol: l’Over, a 1,50, si fa preferire di molto all’Under, offerto a 2,40. Un terzo degli scontri diretti è peraltro terminato con il punteggio di 2-1: lo stesso risultato esatto in favore dei neroverdi pagherebbe 18 volte la posta, quello per i ragazzi di Pioli si gioca a 8,50. Molta attenzione anche al Ribaltone, in quota a 6,00, uscito in due degli ultimi tre scontri diretti. Olivier Giroud ha ancora negli occhi la doppietta dello scorso 22 maggio tanto che il francese punta a ripetersi: un’altra marcatura multipla è data a 6,25. Sassuolo-Milan è però la partita di Domenico Berardi, top scorer della sfida con 10 marcature. Il leader di Dionisi quando vede il Diavolo si scatena e l’undicesima marcatura ai rossoneri è offerta a 3,75.

L’Inter, dopo lo stop all’Olimpico con la Lazio, vuole riprendere la marcia in campionato ospitando una Cremonese ancora a quota zero. I nerazzurri partono favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,15 rispetto al 17 del blitz grigiorosso con il pareggio offerto a 8,00. Handanovic potrebbe chiudere la porta a doppia mandata: l’ipotesi che la Cremonese non segni a San Siro è data a 1,70. Lautaro Martinez si sta dimostrando l’uomo in più dei nerazzurri: vederlo ancora come primo marcatore è in quota a 4,10. Alvini spera che Cyriel Dessers, gol a 5,00, possa sbloccarsi.

La Roma riceve il Monza all’Olimpico nel primo incrocio assoluto tra i due club. Giallorossi vittoriosi a bassa quota, 1,25, contro il 12 dei lombardi con il pareggio in quota a 6,00. I giallorossi iniziano a utilizzare il tiro da lontano e così un gol da fuori area si gioca a 3,00. Andrea Belotti vorrebbe subito alzare la cresta di fronte ai suoi nuovi tifosi: la prima rete giallorossa del Gallo è offerta a 2,50. Il Monza si affida ancora ad Andrea Petagna, nel tabellino dei marcatori a 5,00.

PressGiochi