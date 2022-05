Serie A: Roma, tre punti per l’Europa contro il Torino

Torino e Roma salutano il campionato, domani sera, in una sfida che ha molto più valore per i capitolini, a caccia di una vittoria per agganciare la qualificazione alla prossima Europa League, sebbene i granata di Juric vogliano chiudere la stagione con un risultato di prestigio. I giallorossi, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,00 contro il 3,40 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. Le due formazioni difficilmente si dividono la posta, basti pensare che negli ultimi 14 anni ci sono stati appena 4 pareggi e tutti all’ombra della Mole. Torino e Roma difficilmente si risparmiano quando si trovano una di fronte all’altra tanto che l’Over, a 1,75, si fa preferire all’Under, in quota a 1,95. Un rigore, offerto a 2,50, è nelle corde della gara così come non è da escludere un ricorso al VAR, ipotesi a 3,25. Le squadre di Juric e Mourinho, complessivamente, segnano poco da lontano, appena 8 reti in due nonostante i buoni tiratori a disposizione dei due allenatori: una rete da fuori area si gioca a 3,25.

Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino, non conosce il suo futuro. Se fosse l’ultima gara con la maglia granata, il Gallo vorrebbe salutare al meglio i suoi tifosi, lui che alla Roma ha già segnato in sei occasioni: calare il settebello contro i giallorossi è dato a 2,50. Mourinho, anche in vista della finale di Conference League, potrebbe effettuare un po’ di turnover ma difficilmente rinuncerà a Tammy Abraham, leader assoluto con i suoi 24 gol stagionali. Il bomber inglese, già decisivo all’andata, ha spesso sbloccato le gare dei giallorossi e vederlo nuovamente come primo marcatore dell’incontro pagherebbe 5 volte la posta.

PressGiochi