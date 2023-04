Serie A, Roma-Milan su StarCasinò Bet: Rafael Leao marcatore è maggiorato a 8,00

Definite le due finaliste della Coppa Italia 2022/23, nel weekend tornano in campo le squadre di Serie A per la trentaduesima giornata di campionato. Sarà un fine settimana ricco di entusiasmo, con alcune partite che accenderanno i cuori dei tifosi di tutta Italia. Tra le gare in calendario spiccano il derby campano Napoli-Salernitana e la doppia sfida Roma-Milano con Inter-Lazio e Roma-Milan: quattro squadre alla ricerca di punti preziosi per un piazzamento in zona Champions League. Per il match dell’Olimpico StarCasinò Bet ha studiato una speciale promo: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare Rafael Leao marcatore contro la Roma con la quota maggiorata a 8,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 18:00 di sabato 29 aprile 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sul gol dell’attaccante rossonero.

Domani alle ore 18:00 l’Olimpico sarà il teatro di Roma-Milan, due squadre appaiate a 56 punti e in cerca di un posto nella parte alta della classifica. I rossoneri sono imbattuti contro i giallorossi da sei gare consecutive (quattro vittorie e due pareggi) e non fanno meglio dal 1996, quando ne incasellarono ben 17 di fila. Gli uomini di Mourinho però arrivano alla partita con un ottimo trend casalingo: nel 2023 hanno collezionato sette clean sheet su otto match disputati tra le mura amiche e nello stesso periodo nessuno ha fatto meglio tra i cinque maggiori campionati europei. Il Diavolo ha perso ben quattro delle ultime sette trasferte disputate in Serie A, tante sconfitte quante quelle raccolte nelle precedenti 54 (38 vittorie e 12 pareggi). Riusciranno i giallorossi ad approfittarne? Si prospetta una gara equilibrata, con la vittoria della Roma è data a 2,80, quella del Milan a 2,80 mentre il pareggio è quotato a 3,05.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 28 aprile:

2,45 LECCE, 3,10 pareggio, 3,25 UDINESE

2,85 SPEZIA CALCIO, 3,20 pareggio, 2,65 AC MONZA

Sabato 29 aprile:

2,80 ROMA, 3,05 pareggio, 2,80 MILAN

2,95 TORINO, 3,40 pareggio, 2,50 ATALANTA

Domenica 30 aprile:

1,85 INTER, 3,60 pareggio, 4,35 LAZIO

3,05 CREMONESE, 3,25 pareggio, 2,45 HELLAS VERONA

1,24 NAPOLI, 6,20 pareggio, 12,00 US SALERNITANA

1,78 SASSUOLO CALCIO, 3,90 pareggio, 4,35 EMPOLI FC

1,34 FIORENTINA, 5,30 pareggio, 8,50 SAMPDORIA

3,35 BOLOGNA FC, 3,20 pareggio, 2,28 JUVENTUS

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

