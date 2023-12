Serie A. Roma: il tour de force inizia con la Fiorentina

La Roma nei prossimi 40 giorni capirà molto del suo futuro in campionato. I giallorossi, infatti, affrontano, nei prossimi 6 turni di Serie A, tutte le dirette concorrenti per la Champions League. Il tour de force capitolino parte domenica sera contro la Fiorentina nel fortino dell’Olimpico: i ragazzi di Mourinho, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,10 rispetto al 3,60 dei toscani con il pareggio a 3,30, divisione della posta mai uscita nelle ultime 4 stagioni. Roma avanti sia perché l’Olimpico è diventato tabù per tutti gli avversari sia perché la Fiorentina non torna dalla Capitale, con i tre punti, da ben 6 anni.

I toscani, allenati da Pioli, si imposero per 2-0: lo stesso risultato esatto si gioca a 10 per i padroni di casa mentre quello in favore degli ospiti pagherebbe 19 volte la posta. In questa ottica la Combo No Goal + Under 2,5, offerta a 3,00, è nelle corde del match. Attenzione poi all’ultima parte di gara dove sia Roma che Fiorentina hanno costruito le loro fortune: l’ultimo goal del match segnato nel quarto d’ora finale è in quota a 2,10. Mourinho ha ritrovato il miglior Paulo Dybala, due gol e altrettanti assist, contro Udinese e Sassuolo. La Joya vuole replicare la gara dello scorso anno quando piegò la Fiorentina con una doppietta, ipotesi offerta a 18. Dybala verrà sfidato dal connazionale Nico Gonzalez, primo marcatore della gara a 8,50.

Punti pesantissimi saranno in palio anche tra Atalanta e Milan.

La Dea, solo un punto nelle ultime quattro di campionato, deve ripartire per non perdere terreno dalla zona europea mentre i rossoneri vogliono consolidare il terzo posto. Padroni di casa leggermente favoriti, per gli esperti Sisal, a 2.60 contro il 2,75 del Diavolo mentre il pareggio si gioca a 3,25. Entrambe votate al gioco offensivo, Atalanta e Milan fanno preferire il Goal, a 1,75, al No Goal, 1,95. Un autogoal, in quota a 9,00, potrebbe diventare “protagonista” come l’anno scorso mentre il Ribaltone, a 7,50, non è da escludere in una girandola di gol. Entrambi i tecnici dovranno prestare molta attenzione perché spesso, negli ultimi anni, sono stati sanzionati: l’ammonizione per Gasperini si gioca a 4,50, quella di Pioli a 5,00. La sfida al Milan avrà un sapore particolare per Charles De Ketelaere, lo scorso anno al Milan con poca fortuna: un gol da ex è dato a 5,00. Senza Scamacca infortunato, Ademola Lookman, a 3,75, prova a vestire i panni del bomber per la Dea. Il Milan si affida alla coppia d’oro: Olivier Giroud, a 3,25, e Rafa Leao, a 4,00, vogliono regalare i tre punti a Pioli.

PressGiochi