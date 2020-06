Serie A. Riscatto della Lazio con la Fiorentina: biancocelesti a 1.60 su Sisal Matchpoint. Vittorie anche per Inter e Atalanta

Se non vuole abbandonare il sogno scudetto, la Lazio deve tornare subito alla vittoria nel match casalingo contro la Fiorentina. A distanza di tre giorni dal ko con l’Atalanta, i biancocelesti hanno l’opportunità di rialzarsi e riprendere la rincorsa alla capolista Juventus – ora a + 4 – e, secondo le previsioni degli esperti di Sisal Matchpoint, hanno buone chance. La vittoria degli uomini di Inzaghi è a 1.60, per il successo della viola si arriva a 5.75 mentre il pareggio vale 4.00. Gli scommettitori danno fiducia alla Lazio, il 96% ha infatti puntato sulla vittoria dei biancocelesti. Infermeria piena per Inzaghi che però davanti può contare su Immobile, capocannoniere del campionato. Il bomber biancoceleste non ha brillato a Bergamo, ma può rifarsi: il suo gol è a 1.72 con l’opzione doppietta a 4.50. Accanto a lui Caicedo, che in questa stagione ha più volte recitato il ruolo dell’uomo della provvidenza: la rete dell’ecuadoriano è proposta a 2.50. Anche Iachini deve fare i conti con assenze pesanti, su tutte quella di Chiesa, squalificato. In avanti Vlahovic è favorito su Cutrone con gol dato a 4.25, e sarà supportato da Ribery, marcatore a 5.00. Anche l’Inter ha subito un brusco stop, pareggiando con il Sassuolo ha gettato via una clamorosa occasione per avvicinarsi alla vetta. La squadra di Conte deve subito voltare pagina e può riuscirci con il Parma, anche se il match del Tardini non sarà una passeggiata. I gialloblù infatti, sono reduci dalla vittoria sul Genoa e possono persino ambire a un posto in Europa League. Le quote però favoriscono nettamente i nerazzurri, avanti a 1.60, vale 6.00 il successo dei padroni di casa con il pareggio a 3.75. Attenzione però, perché il Parma ha già fermato i nerazzurri all’andata, strappando un 2- 2 a San Siro. Lo stesso finale in questa gara è proposto a 16.00. Viaggia a vele spiegate l’Atalanta che, dopo il successo in rimonta sulla Lazio, ha puntato il terzo posto dell’Inter, a 4 punti. Il calendario offre alla Dea l’occasione di continuare a puntare in alto, la trasferta con l’Udinese è infatti tutta in discesa con gli uomini di Gasperini a 1.45 contro il 7.00 dei padroni di casa e il 4.50 del pareggio. I nerazzurri sono una vera e propria macchina del gol, da 70 anni in Serie A una squadra non segnava con questa media. Anche contro i friulani ci si aspetta spettacolo, la vittoria dei bergamaschi combinata all’Over 3,50 è a 3.20. Nel programma della 28esima giornata spicca Milan – Roma, una sfida che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per l’Europa. Entrambe sono ripartite con una vittoria e cercano continuità, per i bookmaker sarà una sfida combattuta e incerta: quote in perfetto equilibrio, sia la vittoria dei rossoneri che dei giallorossi è infatti a 2.65, con il pareggio a 3.40. Più decisi gli scommettitori, con il 44% a favore del Milan e il 21% schierato con la Roma. In attacco saranno protagonisti Rebic e Dzeko, in sfida sul tabellone Matchpoint: il romanista è candidato a segnare di più, a 3.74, il rossonero è a 4.25 mentre lo stesso numero di reti è a 1.65.

