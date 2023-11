Serie A. Regna l’incertezza su Bologna – Lazio: su Sisal.it avanti i biancocelesti a 2,60, ma i rossoblù inseguono a 2,75

Dopo un avvio di stagione a intermittenza, la Lazio sembra aver trovato un po’ di continuità, con la Fiorentina infatti è arrivata la terza vittoria consecutiva e ora i biancocelesti hanno la chance di tornare a riaffacciarsi in zona Champions. Per farlo, devono superare l’ostacolo Bologna nel match al Dall’Ara che apre l’11esima giornata di campionato: sfida non semplice, la squadra di Thiago Motta infatti pareggia tanto (sei segni «X»), ha perso solo contro il Milan alla prima di campionato e detiene la striscia di imbattibilità più lunga di questa serie A. Gara dunque equilibrata per gli esperti di Sisal, che però favoriscono leggermente la squadra di Sarri, con il successo a 2,60, di poco indietro i padroni di casa, a 2,75 mentre il pareggio è un’eventualità a 3,75. I felsinei in casa hanno sempre segnato almeno due reti nelle ultime tre uscite, mentre la Lazio ha sia segnato che subito una rete in tre delle ultime cinque gare: probabile quindi che il match sia ricco di spettacolo con l’Over 2,50 a 1,90.

I padroni di casa si affidano a Zirkzee, in gol in due delle ultime tre gare, una rete dell’olandese nel match è a 3,25, stessa quota per una marcatura di Orsolini. Tra le fila biancocelesti, Immobile dovrebbe ancora partire dalla panchina, la sua rete entrando a gara in corso – dopo il rigore alla Fiorentina negli ultimi minuti della scorsa giornata – è a 3,00, buone chance anche per Castellanos, a 3.25. Il migliore di questo inizio di stagione biancoceleste è pero Luis Alberto, tanto che l’ipotesi di una sua rete o assist è a 2,90. La squadra che segnerà per prima, con tutta probabilità, sarà quella che si porterà a casa i 3 punti: l’ipotesi Ribaltone è infatti a 7,50.

PressGiochi