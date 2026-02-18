Newsletter

18 Febbraio 2026 - 16:02

Serie A, recupero 24ª giornata: Il Milan torna a San Siro, ospiterà il Como per tenere vivo il sogno Scudetto

I rossoneri devono vincere per portarsi a -5 dalla vetta occupata dall’Inter, 1 favorito a 2.45. I lariani cercano la rivincita del match di andata, il 2 è bancato a 3.20.

18 Febbraio 2026

Archiviata la venticinquesima giornata e spenti i riflettori sulla spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, che aveva reso indisponibile lo stadio Meazza, mercoledì 18 febbraio si giocherà alle 20:45 il recupero del ventiquattresimo turno. Una sfida che vale tantissimo per gli equilibri dell’alta classifica: il Milan ha l’occasione d’oro di accorciare le distanze dai cugini nerazzurri, mentre il Como sogna un risultato di prestigio per entrare prepotentemente in zona europea.

Il Milan arriva con il morale alto e una striscia di risultati utili che lo ha consolidato al secondo posto con 53 punti. Con una vittoria, il Diavolo si porterebbe a cinque lunghezze dalla capolista Inter, riaprendo di fatto la corsa al titolo. Di fronte, però, c’è la sorpresa del campionato: il Como. I lariani, settimi a 41 punti, stanno disputando una stagione straordinaria e vedono il sesto posto – occupato dall’Atalanta a quota 42 – a un solo punto di distanza. Una vittoria permetterebbe agli ospiti il sorpasso sulla Dea e l’aggancio al treno delle grandi. Nonostante l’ottimo cammino del Como, capace di mettere in difficoltà chiunque, i padroni di casa partono con i favori del pronostico, spinti dalla necessità di non far scappare l’Inter. Per gli analisti di Betsson, il segno 1 è proposto a 2.45, la X a 3.05 e il colpo esterno del Como a 3.20. Si prevede una gara vivace: l’Over 2.5 si attesta a 2.03 vicino all’1.70 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.83 e 1.91.

 

