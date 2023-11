Serie A: precedenti per la Juventus, ma le quote dicono Inter il colpo di Inzaghi nel Derby d’Italia a 2,25

L’Inter arriva da capolista al derby d’Italia con una Juventus senza coppe e seconda in classifica. Quello di domenica sera è uno dei confronti più attesi di questo campionato, per alcuni è addirittura già una sfida scudetto. L’Inter, che ha vinto solo due degli ultimi 17 confronti nel fortino bianconero, appare però favorita su Planetwin365: il «2» prevale infatti a 2,25, contro la vittoria di Allegri a 3,41. Nel mezzo la quota del segno «X» a 3,10. Quelle in campo allo Stadium sono al momento le due migliori difese della Serie A, oltre che tra le meno battute di tutti i massimi campionati europei. Ecco perché in pole c’è l’Under a 1,70, mentre un esito con almeno tre reti è più alto a 2,03. Il Goal però avanti a 1,75, contro il No Goal a 1,96. Con 12 gol all’attivo, Lautaro Martinez è l’attuale capocannoniere della Serie A e il giocatore più pericoloso sponda nerazzurra: un suo gol vale 2,75 la posta, con la doppietta fissata a 10,87. Dall’altra parte si va verso la coppia Chiesa-Kean: il primo vede una marcatura a 4,50, mentre il secondo è proposto in gol a 4.

Da Torino a Milano, dove nella cornice di San Siro va in scena Milan-Fiorentina. I rossoneri arrivano alla sfida post-pausa nazionali con un grosso problema di infortuni. Tanti giocatori sono infatti ai box e non saranno della partita. Nonostante l’emergenza, gli uomini di Pioli appaiono favoriti su Planetwin365, dove la vittoria prevale a 2,08. La formazione di Italiano, uscita sconfitta nelle ultime tre trasferte sul campo del Milan, vede i tre punti a 3,55, con il pareggio poco più basso a 3,35. Avanti il Goal a 1,75, contro il No Goal a 1,96. Maggiore equilibrio tra Under, a 1,80, e Over a 1,90. Vista le indisponibilità in attacco, i rossoneri vanno verso una chance all’ex Jovic: una sua rete si gioca a 3,25, con la doppietta alta a 14,97. Sponda viola spazio a Nzola, con un suo gol che si gioca a 4,50.

Sabato di campionato scoppiettante anche a Bergamo, dove l’Atalanta ospita il Napoli per l’esordio di Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza in azzurro. Un inserimento tutt’altro che morbido per il tecnico toscano: il colpaccio al Gewiss Stadium vale 2,66 la posta su Planetwin365, mentre l’«1» è proposto a 2,65. Più alta la quota del pareggio, che si attesa a 3,25. Il Goal è nettamente in pole a 1,56, contro il No Goal a 2,28. Prevale anche l’Over a 1,73, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,99. Con Osimhen ancora fermo ai box, spazio a Raspadori, fresco di qualificazione a Euro 2024 da titolare in Nazionale. Per lui un gol nella trasferta di sabato vale 3,55 la posta. Dall’altra parte c’è Scamacca, che proprio con Raspadori si è giocato un posto nell’undici titolare nella selezione di Spalletti: una rete dell’ex West Ham è proposta a 2,75.

Tre le altre partite, occhi puntati sulla Lazio (1,77) in campo domani pomeriggio sul campo della Salernitana (4,80) e sulla Roma (1,60) che aspetta invece all’Olimpico l’Udinese (5,95) per l’appuntamento di domenica alle 18.

PressGiochi