Serie A. Perisic, futuro incerto dopo la Coppa Italia. Inter prima scelta

“Con i giocatori importanti non si aspetta fino all’ultimo”. Le parole di Ivan Perisic, arrivate al termine della vittoriosa finale di Coppa Italia vinta dall’Inter sulla Juventus con doppietta dell’esterno croato, hanno movimentato l’ambiente nerazzurro che teme di perdere uno dei suoi uomini cardine. Perisic ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter rimane convinta di riuscire a prolungare il contratto con il suo numero 14. Lo sono anche gli esperti Sisal che vedono il rinnovo con la formazione di Inzaghi a 2,75.

Ovviamente, vista l’ottima seconda parte di stagione, sono tante le formazioni interessate a Perisic a cominciare dal Newcastle che, per la prossima stagione, punta a essere protagonista in Premier. I Magpies ritengono perfetto l’esterno croato sia per il calcio britannico che nel loro 4-3-3 al fianco di Saint-Maximin. Un futuro al St. James’ Park è offerto a 7,50. Dalla Premier alla Liga sponda Atletico Madrid dove il Cholo Simeone adora i giocatori come Ivan e l’atmosfera del Wanda Metropolitano potrebbe esaltare le qualità agonistiche e tecniche di Perisic tanto che vederlo vestito di biancorosso si gioca a 9,00.

Ma anche in Italia si sta guardando con interesse alla situazione dell’interista. Soprattutto dall’altra sponda di Milano visto che in casa rossonera nessuno ha mai dimenticato cosa è accaduto lo scorso anno con Cahlanoglu. Portare Perisic a vestire la maglia del Milan pareggerebbe i conti. Un attacco con due frecce come l’ex giocatore del Wolfsburg da un lato e Leao dall’altro farebbe la felicità di Pioli: Perisic nuovo idolo dei tifosi milanisti pagherebbe 12 volte la posta.

