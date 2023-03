Serie A, per la Roma zero gol subiti nelle ultime 2 partite

Dopo l’intensa settimana di coppe europee, con ben cinque italiane impegnate nelle competizioni, già questa sera torna in campo la Serie A per la ventiseiesima giornata di campionato. I riflettori saranno tutti puntati verso la partita di sabato pomeriggio tra Napoli e Atalanta, scontro diretto nella parte alta della classifica. Ma occhio anche all’interessante sfida di domenica tra Roma e Sassuolo, due formazioni che arrivano alla gara dopo una vittoria di misura nello scorso weekend. Si prospetta un fine settimana di Serie A all’insegna del grande calcio e dello spettacolo, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Sabato alle 18:00 il Napoli ospita al Maradona l’Atalanta per un match che vale fondamentali punti per la zona coppe europee. I partenopei arrivano alla gara dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, con un 1-0 firmato Matias Vecino, mentre i bergamaschi vincono da ben 3 partite consecutive, non trovando la via del gol in entrambe le ultime due: sotto la gestione Gasperini, la Dea non ha segnato per tre partite consecutive di campionato solo in un’occasione (nel mese di ottobre 2018). Gli uomini di Spalletti sono favoriti per il successo, con la quota fissata a 1,70, mentre la vittoria dell’Atalanta è data a 4,90 e il pareggio a 4,05.

Allo stesso orario domenica pomeriggio la Roma di Mourinho ospita all’Olimpico il Sassuolo di Dionisi. Nell’ultima di campionato, i neroverdi hanno centrato il successo allo scadere contro la Cremonese grazie ad una splendida rete di Nedim Bajrami, mentre i giallorossi hanno battuto la Juventus con un 1-0 firmato Gianluca Mancini. Gli emiliani sono una delle squadre più in forma in questo momento in Serie A: nelle ultime sei partite di campionato hanno raccolto tredici punti grazie a quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per mano del Napoli capolista. I partenopei sono anche l’unica squadra che è riuscita a fare meglio nello stesso periodo, con ben quindici punti guadagnati frutto di cinque vittorie e una sconfitta. La Roma è la favorita, con la quota fissata a 1,72, mentre il successo del Sassuolo è dato a 5,10 e il pareggio a 3,70.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 10 marzo:

7,25 SPEZIA CALCIO, 4,80 pareggio, 1,44 INTER

Sabato 11 marzo:

2,95 EMPOLI FC, 3,30 pareggio, 2,50 UDINESE

1,70 NAPOLI, 4,05 pareggio, 4,90 ATALANTA

3,05 BOLOGNA FC, 3,20 pareggio, 2,50 LAZIO

Domenica 12 marzo:

2,95 LECCE, 2,95 pareggio, 2,65 TORINO

4,15 CREMONESE, 3,60 pareggio, 1,88 FIORENTINA

2,60 HELLAS VERONA, 3,15 pareggio, 2,90 AC MONZA

1,72 ROMA, 3,70 pareggio, 5,10 SASSUOLO CALCIO

1,36 JUVENTUS, 4,80 pareggio, 9,25 SAMPDORIA

Lunedì 13 marzo:

1,28 MILAN, 5,80 pareggio, 10,50 US SALERNITANA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

