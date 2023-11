Serie A, Olimpico infuocato per il derby della Capitale tra Lazio e Roma: su Starcasinò Bet Paulo Dybala primo marcatore è quotato 7,50

Over 4,5 in Sassuolo-Salernitana paga 4,40 mentre “Rete Inviolata Ospite” in Monza-Torino è data a 3,05

Archiviata l’intensa settimana di coppe europee, questa sera torna lo spettacolo della Serie A per la dodicesima giornata di campionato. I riflettori saranno tutti puntati sul Derby della Capitale tra Lazio e Roma che andrà in scena domenica pomeriggio. Tra le squadre in vetta alla classifica, l’Inter, la Juventus e il Napoli saranno impegnate in abbordabili sfide casalinghe rispettivamente contro Frosinone, Cagliari ed Empoli, mentre il Milan volerà a Lecce per un delicato incontro con i salentini. Lo spettacolo del grande calcio italiano illuminerà gli stadi di tutto lo stivale e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati durante tutto il weekend.

Le sfide di venerdì 10

Sassuolo-Salernitana: gli unici due precedenti al Mapei Stadium si sono chiusi con due vittorie con clean sheet per i neroverdi. La combo “1+No Gol” è quotata 2,95.

Genoa-Verona: il giovane talento rossoblù Albert Gudmundsson sta illuminando il Ferraris con le sue giocate e con i suoi gol. La sua marcatura nella sfida contro il Verona è data a 3,15.

Le sfide di sabato 11

Lecce-Milan: si affrontano due squadre che non vincono in Serie A da tre giornate consecutive e che, nel periodo, hanno ottenuto un solo punto. Il pareggio anche nella sfida di questo weekend è fissato a 3,65.

Juventus-Cagliari: in questa stagione, nei cinque maggiori campionati europei, la Vecchia Signora è la squadra che ha ottenuto il più alto numero di clean sheet. Ben otto su undici match. La combo “1+No Gol” contro i sardi paga 2,02.

Monza-Torino: gli unici due precedenti in Serie A si sono chiusi con una vittoria granata e un pareggio. I brianzoli riusciranno a pareggiare i conti? L’1 è quotato a 2,50 su StarCasinò Bet.

Le sfide di domenica 12

Napoli-Empoli: nelle ultime nove partite tra le due squadre si contano sei vittorie campane e tre toscane. Arriverà il pareggio in questa giornata? L’X è fissato a 6,60.

Fiorentina-Bologna: gli emiliani hanno collezionato ben dieci risultati utili consecutivi. Risale a gennaio 1974 l’ultima volta che i rossoblù sono arrivati a undici di fila. L’X2 contro la Viola è dato a 1,72.

Udinese-Atalanta: le ultime otto sfide di campionato giocate a Udine da queste due squadre hanno visto un totale di 31 reti segnate, con una media di 3,8 gol a partita. L’Over 3,5 nella partita di questo weekend paga 3,20 su StarCasinò Bet.

Lazio-Roma: Derby della Capitale numero 159 in Serie A. Gli ultimi due si sono chiusi con due vittorie con clean sheet per i biancocelesti, che nella loro storia non sono mai arrivati a tre di fila contro i giallorossi con questa combo. “1+No Gol” è quotato a 4,35.

Inter-Frosinone: Marcus Thuram è uno dei giocatori rivelazione di questo inizio di campionato e perfetto partner del capocannoniere Lautaro Martinez. Il gol del francese è dato a 2,03 mentre l’assist dell’attaccante argentino è fissato a 4,50.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi