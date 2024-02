Serie A. Occhi puntati sul derby d’Italia: per i bookmakers volata nerazzurra a portata di mano

Fuga o sorpasso? Questo sarà il leitmotiv della 23° giornata della Serie A 2023-2024, che vedrà come match di punta il Derby d’Italia, uno dei più attesi dell’anno e potenziale plot twist nella lotta allo scudetto. La Dea sfida la Lazio e punta alla Champions.

Quella di domenica sera a San Siro è considerata dagli analisti una delle più decisive degli ultimi anni: sebbene la Juventus sia la squadra che ha vinto più volte contro i nerazzurri in serie A, 87 per la precisione, questa sfida propone come favorita la squadra avversaria, con l’1 quotato su StarCasinò Bet a 1.78. Il pareggio della Juve contro l’Empoli, infatti, ha interrotto la scia di vittorie della squadra di mister Allegri, facendole perdere la posizione di vantaggio guadagnata; l’Inter, dal canto suo, se portasse a casa la vittoria potrebbe tentare una prima mini fuga, mettendosi relativamente in sicurezza dalla rincorsa dei bianconeri, il cui successo è quotato a 4.55; il pareggio è segnalato a 3.40. Un testa a testa non solo tra le due squadre ma anche tra i due marcatori più prolifici della serie A, con Lautaro Martinez in netto vantaggio come primo marcatore, con quota 2.2, rispetto a Dusan Vlahovic, che pagherebbe 8.25.

Questo sarà un weekend ricco di partite decisive: ad aprire la 23° giornata del campionato di Serie A è Lecce – Fiorentina, vittoria ospite con quotazione 2.13, mentre il segno 1 a 3.65, la X a 3.25. Al Gewiss Stadium di Bergamo si sfideranno Atalanta e Lazio. I bookies di StarCasinò Bet riportano per il segno 1 una quota di 2.05, mentre il successo degli ospiti si attesta a quota 3.60. La X viene data a 3.30. Alte le probabilità che la partita si concluda a reti inviolate con una quota no-goal a 1.80, così come la possibilità che entrambe gonfino la rete, con il goal dato a 1.92.

Sabato 3 febbraio si giocheranno Udinese – Monza, con la prima favorita dai bookmaker che riportano l’1 a 2.27, la X a 3.35 e il 2 a 3.20, e Bologna – Sassuolo, 1 a 1.73 contro il 2 a 4.80 e la X a 3.75.

Il posticipo di lunedì 5 febbraio vedrà Daniele De Rossi guidare per la terza volta la Roma, data come favorita nel match contro il Cagliari: il segno 1 a 1.46, seguito dal 2 a 6.50; la quota che propongono gli analisti di StarCasinò Bet per il pareggio è 4.30. Simile anche il pronostico che interessa il match di domenica a pranzo Torino – Salernitana. Il successo del Torino infatti viene quotato da StarCasinò Bet a 1.50, mentre il 2 e la X vengono riportati rispettivamente a 7.00 e 4.10.

Un pronostico dall’esito incerto quello della sfida tra Empoli e Genoa, un equilibrio quasi perfetto nelle quote, con il segno 1 a 2.95, la X a 3.05 e il 2 a 2.60. Al contrario, la partita Frosinone – Milan vede favoriti i rossoneri: troviamo il 2 a 1.66, con l’1 e la X rispettivamente a 4.75 e 4.20. Sulla stessa scia anche il match Napoli – Verona, che riporta quote decisamente a favore della prima: se infatti il 2 e la X vengono presentati dagli analisti a 7.25 e 4.55, l’1 è bancato a 1.40.

PressGiochi