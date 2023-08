Serie A. Napoli partenza da Frosinone con lo scudetto sul petto

La Serie A prende ufficialmente il via e, ad aprire le danze, saranno i campioni d’Italia del Napoli che faranno il loro esordio sul campo del neopromosso Frosinone. Gli azzurri, che hanno vissuto il passaggio in panchina da Spalletti a Garcia, vogliono partire subito forte facendo leva anche sulla tradizione contro la formazione ciociara: i 9 precedenti parlano di 7 vittorie partenopee e due pareggi. Gli esperti Sisal ritengono il Napoli favoritissimo a 1,33 contro il 9,00 del Frosinone mentre si scende a 5,25 per il pareggio. Meret e compagni, lo scorso anno, sono stati la miglior difesa della stagione e, inoltre, sono rimasti imbattuti nei tre precedenti più recenti contro i gialloazzurri: il Frosinone che non segna si gioca a 1,83. Garcia dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e così gli occhi saranno tutti su Victor Osimhen: il numero 9 del Napoli che lascia subito il segno come primo marcatore è in quota a 3,60. I padroni di casa si affidano invece a Gennaro Borrelli, all’esordio assoluto in Serie A, che si porta in dote i 6 gol della passata stagione in cadetteria: segnare subito ai campioni d’Italia pagherebbe 5 volte la posta. In serata, a San Siro, prende il via il campionato dell’Inter che ospita il Monza, dei grandi ex D’Ambrosio e Gagliardini, autentica bestia nera dei nerazzurri nella passata stagione. I ragazzi di Inzaghi, favoritissimi per gli esperti Sisal, vedono i tre punti a 1,40 contro l’8,00 degli ospiti mentre la divisione della posta è data a 4,75. Si preannuncia una partita divertente dove l’Over, a 1,60, si fa preferire all’Under, a 2,25. Sarà anche una sfida tra numeri 10: Lautaro Martinez, a 2,00, e Gianluca Caprari, offerto a 5,00, puntano a entrare nel tabellino dei marcatori.

Il Milan punta sulla tradizione per uscire con i tre punti dal campo del Bologna. I rossoneri, profondamente rinnovati, non perdono al Dall’Ara da 21 anni e, in generale in campionato, sono imbattuti con gli emiliani dal gennaio del 2016. Normale che il Milan, a 2,00, parta favorito nei confronti del Bologna, vincente a 3,90, mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Un gol da fuori area, a 3,25, potrebbe risultare decisivo nel corso del match al pari di un calcio di rigore in quota a 2,55. Il Milan, ancora una volta, si affida alla premiata formata da Olivier Giroud, a 2,75, e Rafa Leão, in gol a 3,00. Il Bologna, orfano di Arnautovic tornato all’Inter, spera nell’esplosione di Joshua Zirkzee: una rete del gioiello olandese pagherebbe 5 volte la posta.

PressGiochi