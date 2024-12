Serie A. Napoli-Lazio, Conte cerca la rivincita in campionato

Nemmeno 72 ore dopo il match di Coppa Italia, che ha visto la Lazio travolgere il Napoli e volare ai quarti della competizione nazionale, le due formazioni si ritrovano di fronte, a campi invertiti, per il posticipo domenicale di Serie A. Una partita che promette tantissimo spettacolo dove nessuna delle due si accontenterà come racconta la storia recente della sfida: infatti negli ultimi sette anni e mezzo solo una volta, lo scorso anno, le due squadre hanno terminato la gara in pareggio. Gli esperti Sisal vedono il Napoli favorito a 1,85 contro il 4,25 della Lazio mentre la divisione della posta è data a 3,50. Al Maradona si incrociano due filosofie opposte: i padroni di casa che arrivano da tre Under consecutivi contro la regina degli Over, 12 su 14 uscite in campionato. I punti in palio sono pesantissimi e quindi si fa preferire una gara con meno di tre gol totali, ipotesi in quota a 1,65. Ogni dettaglio, ogni rete farà la differenza: un gol dalla panchina, a 2,50, un rigore,

offerto a 2,80, ma anche un possibile intervento del VAR, ipotesi che si gioca a 3,25.

Romelu Lukaku vuole ricominciare a lasciare il segno tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori è dato a 2,50 mentre Kvaratskhelia, a 1,97, si prenderà la scena con gol o assist. Fronte Lazio, il Taty Castellanos, in gol a 3,50, verrà supportato da Mattia Zaccagni, assist a 6,00.

Sabato pomeriggio va in scena una partita dal sapore speciale per Thiago Motta che, per la prima volta, si ritrova di fronte il Bologna, condotto lo scorso anno a una storica qualificazione in Champions League. Il tecnico però dovrà mettere da parte i sentimenti e portare i tre punti alla Juventus: ipotesi molto probabile, per gli esperti Sisal, visto che i bianconeri si giocano vincenti a 1,67 contro il 5,75 degli emiliani mentre si scende a 3,60 per il pareggio, risultato uscito in quattro delle cinque sfide più recenti.

Bologna che deve provare a infrange un tabù visto che da 13 anni non batte la Juventus in tutte le competizioni. Di Gregorio e compagni hanno subito una sola rete nelle ultime quattro giornate: un altro clean-sheet è in quota a 1,88. Attenzione ai cartellini, un’espulsione è offerta a 4,40, mentre una rete da fuori area si gioca a 3,50. I padroni di casa ritrovano Dusan Vlahovic, primo marcatore a 4,00, che avrà al suo fianco Francisco Conceição, gol o assist a 2,45. Il Bologna si affida a Santiago Castro, a segno a 4,50, e sperano nell’assist di Jens Odgaard, scenario che pagherebbe 9 volte la posta.

PressGiochi